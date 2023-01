Ana Cedeira, presidenta do comité de oficinas de Ence, fichada por Pontevedra Alternativa como número 2

Ana Cedeira, presentada como número 2 de Pontevedra Alternativa © Mónica Patxot Carlos Fontán, Ana Cedeira e Pedro Estévez, de POAL © Mónica Patxot Ana Cedeira con Pedro Estévez, secretario xeral de POAL © Mónica Patxot

"Namorei por completo do proxecto", afirma Ana Cedeira ao falar de Pontevedra Alternativa (POAL), a formación política que Carlos Fontán como candidato e Pedro Estévez como secretario xeral do partido presentan ás próximas eleccións municipais.

Cedeira, presidenta do comité de empresa de oficinas centrais de Ence, representante sindical de Comisións Obreiras, súmase a este proxecto "novo e centrado nos grandes problemas da cidade, en contraposición aos 23 anos de goberno do BNG e un silencio brando e cómplice na oposición".

A coñecida sindicalista figurará como número 2 da lista que encabezará Fontán e asegura que manterá a súa actividade como representante do persoal de oficinas de Ence. "Todos me coñecedes pola loita que fixen de defensa dos postos de traballo, tarefa ardua e difícil. Pelexei polas necesidades dos trabajadoress e as súas familias Tívenme que partir a cara contra a alcaldía de Pontevedra, contra organismos públicos e contra o consello de administración da compañía. Esta experiencia é a que podo ofrecer", explicou durante a rolda de prensa engadindo que "non son política, son traballadora".

Aposta por unha cidade con "emprego de calidade" e para iso considera necesario que se intalen novas empresas e mantéñanse as que existen.

Tamén indicou que a decisión de sumarse a esta proposta foi "persoal" e só a consultou co seu marido "que é o que dá o permiso", a súa filla e a súa nai. Explicou que só tivera esta oferta para ingresar nalgunha formación política e decidiu dar o paso porque "Pontevedra necesita un cambio".

Pedro Estévez apuntou que, nos últimos días, a nova agrupación política sufrira presións para evitar que Ana Cedeira formase parte das listas: "Hai unha especie de rara avis e nube negra. Onde había aplausos e palmaditas nas costas, agora hai impedimentos para que Ana continuase connosco. Isto sabíase desde hai moitos meses. A falta de catro días comeza a haber presións para que Ana non se presente. Non hai que ser moi intelixente para ver ata onde pode chegar. Había intencións de desmantelamento deste partido mesmo antes de que se presentase", asegurou o secretario xeral de Pontevedra Alternativa.

Ana Cedeira é graduada social pola Universidade de Vigo cun máster en dereito do Traballo e Relacións Laborais. Traballa desde 2001 en Ence.