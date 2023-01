Pontevedra 'recruta' a Bruce Lee para divulgar en FITUR o seu potencial en turismo sostible

'Bruce Lee', no vídeo de Pontevedra para FITUR 2023 © Concello de Pontevedra

'Flúe, my friend!, inspirado na coñecida expresión 'Be water, my friend' popularizada por Bruce Lee, será o lema da campaña promocional que Turismo de Pontevedra estreará na próxima edición de FITUR, a Feira Internacional de Turismo que se celebrará en Madrid.

A campaña, que se presentará o xoves 19 de xaneiro ás 12:00 horas, no pavillón que Galicia terá nesta feira, terá como eixo vertebrador mostrar o potencial de Pontevedra en materia de turismo sostible, co obxectivo de posicionarse como referencia no sector.

Farao, segundo explicaron os edís Yoya Blanco e Iván Puentes, mediante unha dobre vertente. Así, por unha banda, promocionaranse os espazos naturais de Pontevedra e, por outro, a riqueza gastronómica da cidade e o talento dos seus profesionais tras os fogóns.

"Levamos un tempo traballando para que todos saiban que Pontevedra é a cidade na que mellor se come do mundo", sostivo a responsable municipal de Promoción Económica, algo que se reforzou coa organización de numerosos eventos e festas gastronómicas.

Exhibir os proxectos de renaturalización e loita contra o cambio climático enmarcados na estratexia municipal Pontevedra Flúe será outro dos eixos desta presentación en FITUR.

Iván Puentes, concelleiro de Desenvolvemento Sostible, considera que esta feira é o "escaparate perfecto" para posicionarse dentro do "menú turístico" español, polo que ve "esencial" posicionar a Pontevedra como capital do turismo verde e ecolóxico.

Unha das ferramentas para logralo será a peza audiovisual que redondea esta campaña, un vídeo "diferente e espectacular", segundo Blanco. Nel, un actor chinés encarna a Bruce Lee e utilizando técnicas de 'deepfake' lévao de paseo polos espazos verdes de Pontevedra.

Así, o seu protagonista percorre espazos tan emblemáticos como a Peregrina, a Illa das Esculturas, A Ferrería, Santa María ou a contorna do río Gafos, divulgando a importancia do turismo verde e sostible, un dos máis demandados no mercado turístico actual.

"Pontevedra ten materia prima, non ten que facerse bonita nun vídeo. Xa é bonita e é unha cidade que ten moito que ofrecer, acolledora e na que se come ben, e polo tanto, o que buscamos é diferenciarnos e distinguirnos", subliñou o portavoz socialista.

Pontevedra prevé aproveitar a súa presenza en FITUR para manter diferentes encontros con institucións públicas e privadas ou axentes económicos do sector turístico " que teñen moito que ver en como se reparte o mercado turístico nacional", sentenciaron os edís.