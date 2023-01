A promoción de Sanxenxo en FITUR inclúe un sorteo de 12 estancias para dúas persoas

O Concello de Sanxenxo sorteará na Feira Internacional de Turismo FITUR un total de doce estancias de dúas noites para dúas persoas.

Para participar nesta promoción, na que colabora o Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, haberá que facerse unha foto nos tótems promocionais do municipio, na caseta ou con algún dos dous informadores da nova liña de roupa de Sanxenxo en Fitur.

Esta fotografía terá que ser compartida publicamente en Facebook, Twitter ou Instagram co hashtag #SanxenxoEnFitur2023 e etiquetando a Turismo de Sanxenxo.

O alcalde, Telmo Martín, acudirá á cita, que se celebrará en Madrid do 18 ao 22 de xaneiro, acompañado da primeira tenente de alcalde, María Deza, e da coordinadora de Turismo de Sanxenxo, Romina Fernández. O sector empresarial turístico de Sanxenxo contará como cada ano cunha ampla representación na feira, no que se inclúe a directiva do CETS, hostaleiros, restauradores e os almacenistas con sede en Sanxenxo como son Viaxes InterRías e CN Travel.

Sanxenxo dispoñerá, por terceiro ano consecutivo, cun espazo propio no stand de Turismo de Galicia no que se elixiu como imaxe unha fotografía aérea de Punta Vicaño coa praia de Silgar ao fondo e desde onde se pode apreciar a localización do municipio na Ría de Pontevedra. Ademais, contará á entrada do pavillón con dous prismas con imaxes do Pazo de Quintáns, a contorna da ermida da Lanzada e deportes náuticos.

O destino turístico líder no norte de España acudirá á cita cun novo folleto que pon en valor as grandes posibilidades náuticas coas que gozar da ría en calquera momento do ano. Todo iso sen esquecer a súa tradición pesqueira arraigada á súa excelente gastronomía. O novo material promocional segue a liña dos tres anteriores dedicados ao Patrimonio, Paisaxe e Praias que se presentaron en Fitur na edición pasada.

Outra das grandes novidades desta edición será o prelanzamiento da liña de roupa que Sanxenxo comezará a comercializar a partir do próximo ano na oficina de turismo do porto deportivo que se acondicionará tamén como punto de venda. Dous promotores turísticos lucirán cinco das pezas da liña: un suadoiro, unha gorra, unha bolsa, unha camiseta e un polo.

Actuarán, ademais, como axentes promocionais da marca Sanxenxo durante a feira.