E o premio 'Q 2023' para o municipio líder en España en selos de calidade é para… Sanxenxo

O Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE) distinguirá ao Concello de Sanxenxo co Premio 'Q 2023' na gala que se celebrará o próximo 19 de xaneiro na Galería de Cristal do Palacio de Cibeles, sede do Concello de Madrid.

No marco de Fitur este instituto tamén distinguirá con estes prestixiosos galardóns ao Principado de Asturias, á Cova de Nerja e ao Restaurante Timón de Roche, na provincia de Cádiz.

O ICTE recoñece "a aposta de Sanxenxo pola calidade das súas praias e dos seus portos deportivos", así como pola confianza que demostrou polo instituto desde 2014, ano no que comezou a certificar estes espazos turísticos.

Hoxe en día é o municipio español con máis praias e portos deportivos (16 e 3, respectivamente) ten certificados co selo Q. A aposta pola excelencia, tanto desde o sector público como privado, levou a Sanxenxo a contar na actualidade con 59 insignias. A finais do pasado ano, o ICTE comunicaba ao Concello a certificación de catro novas praias: Area de Agra, Paxariñas, Bascuas e O Espiñeiro.

Estes premios entregaranse durante a celebración da Noite Q 2023, unha gala de turismo, presidida pola ministra de Industria, Comercio e Turismo, Reyes Maroto e o presidente do ICTE, Miguel Mirones. O alcalde de Sanxenxo e responsable de Turismo, Telmo Martín, será o encargado de recoller o galardón que ten como obxectivo recoñecer o esforzo realizado tanto por institucións como por persoas físicas para impulsar as marcas Q de Calidade Turística, Safe Tourism Certified e S de Sustentabilidade Turística, os distintivos que xestiona o ICTE.

Desta forma, quere destacar como estas institucións, destinos e establecementos apostaron por prestar os seus servizos cos máximos estándares de calidade, seguridade e sustentabilidade, os eixos sobre os que se asenta o futuro do turismo en España. Este recoñecemento supervisa aspectos como as condicións hixiénicas das praias e as súas instalacións, o control dos chiringuitos, a accesibilidade, os servizos de seguridade e primeiros auxilios, a oferta de lecer e a información facilitada aos turistas, entre moitos outros.