A Mesa en Defensa dos Dereitos Sanitarios convoca unha xuntanza para preparar a manifestación de febreiro en Compostela

Mesa da Defensa dos Dereitos Sanitarios de Poio © Concello de Poio

A Mesa en Defensa dúas Dereitos Sanitarios, que preside a concelleira Marga Caldas, convocou para o vindeiro luns 9 de xaneiro unha nova reunión para tratar diversos asuntos relacionados co ámbito sanitario no municipio de Poio.

A reunión está previsto que se inicie ás 19.00 horas no salón de plenos do Concello e na orde do día figura que se abordará a culminación do proceso de recollida de firmas para presentar a Iniciativa Lexislativa Popular "Salvar e Fortalecer a Atención Primaria" no Parlamento de Galicia.

Tamén se tratará, con presenza de todos os partidos da corporación, o mantemento das reivindicacións en Poio, con rexeitamento expreso aos obstáculos de acceso á Atención Primaria.

Como un dos temas centrais que se abordará no encontro figura a preparación da Gran Manifestación anunciada para o 12 de febreiro en Santiago. Unha marcha que se iniciará na Alameda de Compostela e que transcorrerá hasa a Praza do Obradoiro en apoio á Sanidade Pública Galega e de "rexeitamento ás políticas da Xunta do Partido Popular, dirixidas ao desmantelamento e privatización", segundo conta na orde do día.

Tamén se tratará o borrador do acordo plenario en que se denuncian as urxencias hospitalarias na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés. Por último, a dirección da Mesa dará conta da adquisición dos terreos para construír o novo centro de saúde en Poio.