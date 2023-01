"Última chanzo" da tramitación da unión subterránea dos edificios do Museo de Pontevedra

Edificios do Museo de Pontevedra na rúa Pasantería © Mónica Patxot Edificios do Museo de Pontevedra na rúa Pasantería © Mónica Patxot

A unión subterránea dos edificios do Museo de Pontevedra García Flórez e Castro Monteagudo, na rúa Pasantería e a contorna da praza da Leña, está xa máis preto e tan só queda pendente un informe da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia.

Así o deu a coñecer este luns a portavoz do Goberno local, Anabel Gulías, que anunciou que a Xunta de Goberno deu luz verde na súa primeira reunión do ano á aprobación provisional do proxecto de modificación puntual de Peprica (Plan Especial de Protección, Reforma Interior e Conservación. Artística do Conxunto Histórico-Artístico de Pontevedra) necesario para este proxecto.

A modificación afecta o artigo 86 desta normativa e é xa, segundo Gulías, o "último chanzo na tramitación" deste proxecto de unión e rehabilitación dos edificios do Museo de Pontevedra.

A tramitación resultou "moi complexa" e agora "faltaría só" un informe de Patrimonio e a aprobación definitiva da modificación do Peprica no Pleno da Corporación de Pontevedra

O proxecto supón recuperar o uso público de novos equipamentos culturais para o Museo, algo que Anabel Gulías cualifica de "moi boa nova" para Pontevedra.