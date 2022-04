Patrimonio informa favorablemente o proxecto básico para reformar os edificios históricos do Museo

O vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera, informou este venres que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural informou favorablemente ao proxecto básico dos edificios históricos do Museo de Pontevedra, o García Flórez e o Castro Monteagudo.

César Mosquera sinalou que a Deputación tivo que esperar 4 meses por este visto e prace e que "por mor desta demora non se poderá licitar non primeiro semestre do ano".

Os técnicos xa traballan no proxecto de execución, "que está moi avanzado".

A Deputación deseña un proxecto de rehabilitación por fases dos antigos edificios do Museo. Empezando coa recuperación urxente do García Flórez e do Castro Monteagudo e deixando proxectada para unha segunda fase a posibilidade de unión mediante un gran soto co Fernández López.

Unha parte dos inmobles destinarase a zona didáctica e a outra a espazo expositivo.

Con anterioridade a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural xa considerara que estas intervencións propostas non poñerán en perigo os valores que derivaron na protección destes inmobles e apuntaba que ofrecerán unha resposta ás novas necesidades operativas do Museo.

A Xunta de Galicia tamén informara favorablemente á petición realizada polo Concello de Pontevedra para acometer a modificación puntual do Plan Especial de Protección, Reforma Interior e Conservación Artística do Conxunto Histórico-Artístico de Pontevedra (Peprica).