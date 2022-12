Trucos de calceta con selo pontevedrés para vestir bebés de Francia, México ou os países nórdicos

Mónica Pérez, de Lanas Teresa Tobío, co primeiro número de Lanas Stop © Mónica Patxot Mónica Pérez García e Loli García Tobío, no local de Lanas Teresa Tobío © Mónica Patxot Mónica Pérez, de Lanas Teresa Tobío, co segundo número de Lanas Stop © Mónica Patxot Os tres números de Lanas Stop Canastilla feitos desde Lanas Teresa Tobío © Mónica Patxot

Mónica Pérez é xa a terceira xeración da súa familia tras o mostrador de Lanas Teresa Tobío. Fundárono a súa nai e a súa avoa, Loli García e Teresa Tobío, hai 39 anos e ela uniuse hai 23, cando a maior se xubilou. Fai seis, deu un paso que deu visibilidade ao negocio máis aló de Pontevedra. Empezou a elaborar, desde esta tenda das galerías da Oliva, modelos de calceta para a canastilla do bebé que hoxe en día chegan a toda España e parte do estranxeiro.

E é que da cabeza e as mans de Mónica Pérez, coa axuda inestimable da súa nai e a súa avoa (hoxe nonaxenaria), nace a revista Canastilla de Lanas Stop. Edítaa en papel Lanas Katia, unha das marcas líderes no sector en España, e distribúese en formato físico en quioscos, tendas de las e a través da páxina web da empresa.

Chegan pedidos desde países como Francia, México ou os países nórdicos e mesmo hai constancia dunha persoa que demandou un exemplar desde Israel. Por suposto, ten unha gran aceptación no resto de España, en especial, en Galicia e todo o norte peninsular, Andalucía e Madrid.

"Pídena unha chea", asegura Mónica, orgullosa dos tres números que saíron desde a súa tenda. "Todo isto está feito nesta tenda, todo, peza por peza", relata mentres pasa as páxinas destes exemplares.

Menciona sempre que pode a tenda Mundo Lanas de Vigo, que colabora cunha parte dos modelos, e engade que no número 3 a empresa editora tamén contou con outras tres empresas de distintos puntos de España que achegaron os seus patróns.

Seu é máis do 60% do traballo dos tres números xa editados. Lanas Teresa Tobío é a alma desta revista. Tanto que, mesmo, xurdiu como resposta a unha suxerencia de Mónica ao responsable de Lanas Katia.

Nesta revista os afeccionados á calceta poden atopar todos os modelos da coñecida como canastilla, que inclúe todo aquilo que o bebé necesita nada máis nacer, e durante o primeiro ou o segundo mes de vida.

A roupa coa que o bebé sae do hospital, amarelo para os supersticiosos que buscan a boa sorte. Os seus primeiros patucos. O pelele da súa chegada a casa. Capotas, jerséis, abrigos, chaquetas, vestidos, calcetíns, cubrepañales, mantitas ou toucas que acompañan a un recentemente nado nas súas primeiras veces de todo. Todo aparece na canastilla. E esta revista axuda a confeccionar modelos de todas estas pezas.

Así, en Lanas Teresa Tobío pensan todos os bosquexos, calcetan un exemplar de cada modelo (dalgúns mesmo dous) e, como extra, inclúen as instrucións para que se poidan tecer na casa. Todos os puntos, trucos, tipos de la e datos necesarios para que a peza quede tan bonita e ben proporcionada como a da fotografía da revista.

En Lanas Katia, na súa sede de Barcelona, elabóranse as fotografías e edítase, imprime e distribúe a publicación. Ata o de agora, tres, unha cada dous anos. E con tanto éxito que do primeiro número, co que Mónica se bautizou neste proxecto, xa é imposible conseguir exemplares. É xa case un obxecto de coleccionista e segue tendo tanta demanda que a empresa decidiu vender unha versión en PDF que se pode descargar a través a web de Lanas Katia.

Na orixe desta publicación está a propia experiencia de Mónica na tenda das galerías da Oliva pola que desde fai case catro décadas desfilan todos os amantes da calceta de Pontevedra. "A xente preguntábame a miúdo que lle dixese como faciamos os peleles, número de agulla, número de puntos... porque non existía no mercado ningunha revista dedicada a bebé naquel momento. Isto foi fai seis anos".

Durante unha visita do responsable de Lanas Katia á tenda comentoullo "de broma" e suxeriulle a necesidade de que houbese unha revista que axudase a calcetar ese tipo de produtos a todos os afeccionados a tecer cun gusto máis clásico. Así, si existen no mercado revistas e patronaxe que mostran deseños máis modernos, moitas mesmo de Lanas Katia, que saca varios exemplares ao ano, pero nada para o bebé máis tradicional.

Mónica, nesa conversa, chegou a dicirlle "eu encárgome, que teño unha chea de modelos na cabeza", pero a súa sorpresa chegou un mes despois cando recibiu unha chamada na que lle dicían "imos ir adiante, imos sacar unha revista de bebé e queremos que nola fagas".

E uns meses despois, estaba no mercado baixo o nome de Lanas Stop, a marca doutra empresa referente no sector adquirida por Katia. Polo camiño, tres meses de duro traballo e esforzo no que Mónica contou coa súa nai, a súa avoa, a súa sogra e as súas tecedoras de confianza para poder afrontar o ambicioso proxecto sen deixar de lado os pedidos da súa tenda.

E, seis anos despois, confeccionaron para as tres revistas 150 modelos de pezas diferentes, coas súas correspondentes explicacións. "Todo está tecido por nós", sinala orgullosa Loli, sobre esta revista totalmente handmade (feita a man) dedicando horas a cada peza. "Paso por paso, punto por punto, todo, unha cada dous anos", engade Mónica.

Ten auténticas fans que mesmo chegaron a pedirlle un exemplar asinado e a demanda en Francia foi tan elevada que agora xa está editada tamén en francés, combinando ambos os idiomas. Este verán, por exemplo, unhas clientas andaluzas entraron na súa tenda dicíndolle a Mónica e Loli: "veño poñervos cara, que teño a vosa revista, veño darvos o parabén, que me encantou".

O éxito radica nas boas ideas e mans destas tecedoras pontevedresas e en que cobre un oco que había no mercado. "Este tipo de peza a xente séguea pedindo, sobre todo, para recentemente nado; para este bebé hai moita clientela que non tiña revista, é un bebé máis clásico", explican, e ningunha outra revista axuda a confeccionalas. Ademais, os materiais de Lanas Stop resultan moi adecuados porque as súas calidades responden as esixencias da pel delicada dun bebé.

Aquelas clientas de Andalucía preguntáronlle tamén pola súa continuidade, pois o próximo ano tocaría o seguinte número bianual. "Cando sacades a seguinte?", quixeron saber, pero de momento, a publicación da cuarta non está confirmada.

"A xente está como tola preguntando a ver como sabe". E tan só pasando un intre dentro desta tenda da Oliva na que a trasfega de clientela é continua e os pedidos se incrementan nesta época do ano confírmase a elevada demanda.