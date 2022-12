Malestar en Vilaboa polo roubo de parte da decoración de Nadal do barrio de Cabadachán

Decoración do Nadal no barrio de Cabadachán © Concello de Vilaboa Caixa de correos para Santa Claus en Cabadachán © Concello de Vilaboa Decoración do Nadal no barrio de Cabadachán © Concello de Vilaboa

O Concello de Vilaboa denunciaba nas últimas horas o "roubo" de parte da decoración do Nadal coa que nos últimos días engalanouse o barrio de Cabadachán. "É unha falta de respecto a toda Vilaboa", indica o goberno local, que considera que con este furto se priva "a todos do dereito para gozar do resultado dun bo traballo en equipo".

Varias persoas residentes en Cabadachán traballaron na instalación de diferentes elementos festivos ao longo de semanas para participar no segundo Concurso de decoración e iluminación de Nadal, que organiza o Concello de Vilaboa coa intención de gañar algún dos premios consistentes en cestas de Nadal e 150 euros.

No barrio instalárase un belén xigante elaborado con madeira; un orixinal Photocall para realizar divertidas fotos festivas; bonecos de neve; caixas de correos de Santa Claus e outros elementos creados de maneira artesanal para adornar as rúas desta contorna. Varias destas pezas desapareceron nas últimas horas ante a sorpresa dos residentes.

Desde o Concello condenan esta acción e calquera outro acto de vandalismo destas características. Trasladan tamén todo o apoio do goberno local á veciñanza.

Durante estas últimas semanas, están a producirse accións contra a decoración propia desta época en localidades como Pontevedra, Sanxenxo, Marín ou Vilagarcía de Arousa.