Mil persoas visitan Santa Clara no primeiro aniversario da súa adquisición

Santa Clara abre as súas portas polo seu primeiro aniversario

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, xunto co concelleiro de Patrimonio histórico, Xaquín Moreda, achegouse ata as portas de Santa Clara na primeira das xornadas de portas aberta programada para esta fin de semana, xusto un ano despois da compra do antigo convento polo Concello de Pontevedra

© Cristina Saiz