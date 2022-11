Santa Clara celebrará o seu primeiro ano 'público' con visitas guiadas e faladoiros sobre a súa historia

Presentación dos actos polo primeiro aniversario da compra de Santa Clara © Mónica Patxot Presentación dos actos polo primeiro aniversario da compra de Santa Clara © Mónica Patxot

Hai case un ano, o 1 de decembro de 2021, o Concello formalizou a compra de Santa Clara. O convento, pechado á cidade durante sete séculos polo seu carácter de clausura, pasou a ser patrimonio público. Unha "segunda vida" que, segundo o alcalde, superou todas as expectativas.

A curiosidade que espertou entre a cidadanía pontevedresa fixo que, nestes últimos doce meses, pasasen polo interior do cenobio "máis persoas que nos seus 750 anos de vida xuntos", destacou Miguel Anxo Fernández Lores.

Por iso é polo que, ante ese interese que se mantén por coñecer os segredos do convento, Santa Clara volverá abrir as súas portas ao público para conmemorar este aniversario. Farao os días 3 e 4 de decembro con visitas guiadas para as que non será necesario inscrición previa.

A entrada será libre e gratuíta. Santa Clara recibirá aos seus visitantes entre as dez da mañá e as seis da tarde, podendo acceder en grupos de ata 30 persoas. A visita estará guiada polos arqueólogos que realizaron os estudos técnicos de todo este complexo.

Ademais dos xardíns e o claustro do convento, os visitantes poderán entrar no lagar, a adega ou a antiga cociña do convento ou espazos inéditos en anteriores xornadas de portas abertas como o refectorio ou as escavacións dos enterramentos.

Haberá en total oito paradas por todo o convento, de forma que se estima que cada visita, que terá a capela como punto de partida -onde se proxectará un vídeo sobre a historia de Santa Clara-, dure ao redor dunha media hora.

"Estamos encantados de abrir de novo as portas de Santa Clara", subliñou o alcalde.

A celebración deste aniversario tamén incluirá, organizado pola Deputación de Pontevedra, un ciclo de charlas sobre a historia do convento e os achados que se produciron desde que o pasado mes de xuño iniciáronse as catas arqueolóxicas.

Santa Clara, segundo destacou a presidenta provincial, Carmela Silva, "espertou unha grande paixón non só en Pontevedra, senón tamén en toda Galicia", polo que animou ao público para participar nas conferencias "para coñecer todos os segredos que agochan os seus muros".

Todas as charlas celebraranse na capela de Santa Clara, entre os días 22 de novembro e 14 de decembro, a partir das 19:30 horas.

Un encontro entre Israel Picón, director da intervención arqueolóxica, e Rafael Rodríguez, arqueólogo da Deputación, abrirá este ciclo o vindeiro martes día 22; mentres que ao día seguinte o historiador Victoriano Nodar ofrecerá datos técnicos sobre a alzada do convento.

Aldara Rico falará o 29 de novembro dos traballos de restauración, o 1 de decembro Olalla López e Clara Veiga explicarán os enterramentos descubertos durante as escavacións arqueolóxicas e o 5 de decembro Suso Vila fará o propio coa documentación achada.

As conferencias concluirán coa intervención de Suso Ayán, que divulgará o carácter de clausura da orde de Santa Clara (13 de decembro); e con Carmen Salinero e María Martín que, o día 14, disertarán sobre as plantas presentes nas instalacións monacais.