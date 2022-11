O vacunódromo de Campolongo pechará o 30 de novembro

O vacunódromo de Campolongo, pechará as súas portas o vindeiro mércores, 30 de novembro, segundo anunciou o Sergas.

Tras varios meses habilitado para vacinar contra o covid-19 e contra a gripe, a área habilitada debaixo do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Pontevedra baixará a persiana.

Desta forma, a partir do 1 de decembro e ata o final da campaña da gripe (31 de decembro), a vacinación tanto do coronavirus como da gripe realizarase nos hospitais públicos a través do sistema de autocita, que se terá que solicitar a través da páxina web ou da aplicación Sergas Móbil.

A campaña continuará durante tres días á semana nos hospitais, un deles o sábado e unha tarde.

VACINACIÓN DA GRIPE Á POBOACIÓN DE 6 A 59 MESES

A Campaña de Vacinación da Gripe 2022 dos máis pequenos continuará esta fin de semana na área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés, segundo anunciou o coordinador de vacinación e director de enfermería, Juan Vázquez Vilar.

Para diminuír os riscos e a gravidade derivadas da gripe e minimizar o impacto, celebraranse dúas xornadas extra encadradas dentro da vacinación antigripal dirixidas á poboación de entre 6 e 59 meses.

Os centros habilitados para realizar a vacinación serán o Hospital Provincial (sábado e domingo) e o Hospital Público do Salnés (só o sábado). Ambos estarán dispoñibles de 10:00 a 14:30 horas e de 15:30 a 20:00 horas.

Tal e como explicou Vázquez Vilar, os pais e nais recibirán un SMS convidándoos a acudir á vacinación, pero insiste en que, en caso de non recibilo, poderán asistir a vacinarse a condición de que cumpran co horario e a idade establecida.