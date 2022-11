O BNG presenta emendas aos PGE por un importe de 30 millóns para Pontevedra

Miguel Anxo Fernández Lores e Néstor Rego © PontevedraViva

A contratación do segundo tramo da Autovía A-57, que se complete o paseo litoral a Marín, a execución do Nó de Bombeiros, a recuperación do antigo edificio de Facenda, a colaboración na rehabilitación de Santa Clara, o ruído que xera a autoestrada ou melloras de seguridade nalgúns viais, son algúns dos contidos nos que se basean as emendas presentadas polo BNG, a través do seu deputado nacional Néstor Rego, aos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) e que se cuantifican nuns 30 millóns de euros para Pontevedra.

En total o BNG presentou 350 emendas para o conxunto de Galicia, pero o Goberno xa "vetou" 50 delas, segundo comentou o deputado.

Rego explicou o contido destas emendas nunha rolda de prensa na que estivo acompañado do alcalde de Pontevedra e candidato á reelección polo BNG, Miguel Anxo Fernández Lores.

O rexedor nacionalista ha insistido en que "os investimentos do Estado en Pontevedra eternízanse dunha maneira incrible" e citou o exemplo a Autovía A-57 cuxas obras comezaron en outubro de 2015 e que, despois de sete anos de obras, a considerada circunvalación da cidade segue estando a un 77% de execución.

Lores censurou que este problema repítese co resto dos investimentos comprometidos polo Estado e que o BNG nas súas emendas volverá esixir a execución destes proxectos, segundo sinalou o alcalde.

Lores tamén se referiu a outras cuestións nas que "nin fan nin deixan facer" como os máis de dous anos que leva esperando o Concello por unha autorización de Costas para construír un vial na zona de Mollabao.

Tamén reclamarán á administración central a rexeneración do bordo marítimo en ambas as marxes da Ría de Pontevedra, así como a súa dragaxe para aumentar a produción marisqueira, aínda que esta proposta forma parte dunha emenda global que alcanza a outras rías galegas.

O deputado do Bloque no Congreso tamén incidiu na idea dunhas contas do Estado para 2023 "insuficientes e decepcionantes" para Galicia e reclamou un "esforzo maior" en gasto social á vez que reprochou ao Executivo de Pedro Sánchez que "acabe de aumentar en 3.000 millóns de euros o gasto militar" algo que cualifica como "unha barbaridade" incidindo en que ese diñeiro "debería ser destinado a políticas sociais, ás axudas aos sectores máis vulnerables, a aumentar a pensión mínima e á política de vivenda ou de xeración de emprego".

En canto ás infraestruturas ferroviarias, Néstor Rego explicou que o BNG pedirá nas súas emendas a habilitación de servizos de proximidade para as áreas metropolitanas de Galicia, que se complete a rede interna de tren e que se execute a conexión coa alta velocidade cara ao Porto e Lisboa.