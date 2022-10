Pontevedra ve "case imposible" impedir as inundacións en Fernando Olmedo e estuda medidas para "mitigalas"

Fernando Olmedo, a "zona cero" das inundacións en Pontevedra, volveu a vivir esta fin de semana un auténtico pesadelo. As choivas que, coincidindo coa pleamar, rexistráronse na madrugada do pasado sábado -ata 45 litros por hora-, provocaron numerosos danos.

O nivel da auga nalgunhas zonas desta rúa, especialmente garaxes e baixos comerciais, superou o metro de altura, segundo certificaron os técnicos. Moitos dos afectados aínda non puideron volver á normalidade e seguen avaliando danos.

Pero, a pesar destes episodios repítense con certa frecuencia, desde o Concello recoñecen que "son case imposibles de impedir" cando coinciden estas trombas de auga coa pleamar, xa que o regacho de Valdecorvos non pode evacuar o seu caudal e asolaga o barrio.

"Seguiremos traballando para tratar de minimizar as trombas de auga. Pero é moi difícil de buscar unha solución cando coinciden estas chuvias, que foron unha animalada, coa pleamar", sostivo a edil de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde.

A esta situación contribúe a "cota baixa" na que se atopa toda esta zona urbana e o deseño urbanístico do barrio, que provoca as "peores consecuencias" nestes episodios.

Nos próximos días, os diferentes servizos municipais e as empresas concesionarias avaliarán posibles danos "ocultos" na cidade, especialmente na rede de iluminación pública ou na rede de sumidoiros para "recuperar a normalidade o antes posible", segundo a concelleira.

Durante unha fin de semana que foi "intenso", sostivo a responsable municipal, para os servizos de emerxencia, xa se achicou auga de garaxes e establecementos comerciais, limpáronse as tapas de sumidoiro e repuxéronse os contedores.

De fronte ao futuro, con todo, o Concello asegura que "é moi difícil" atopar unha solución a estas inundacións. A pesar diso, afirman que se están estudando medidas que axuden a "mitigar" os efectos destas trombas de auga.

"Polo de agora non temos solucións", recoñeceu Eva Vilaverde, que garantiu que "se seguen buscando" por parte de todos os servizos municipais.

Unha destas ideas, impulsada pola concellería de Medio Natural, pasa por crear bolsas de inundación naturais en Valdecorvos, de forma que cando chova a auga do regacho quede alí estancada e non sexa aliviada no Lérez ata que se deteñan as precipitacións.

Este proxecto, que o departamento dirixido polo socialista Iván Puentes analiza en colaboración coa Universidade da Coruña, atópase en fase de estudo.