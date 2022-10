A choiva provoca inundacións en varias rúas de Pontevedra

Algúns garaxes do Gorgullón víronse afectados polas choivas © PontevedraViva Rúa Gorgullón chea de terra © PontevedraViva Rúa Gorgullón asolagada © PontevedraViva

Os veciños de Pai Gaite e Fernando Olmedo volveron a sufrir inundacións nas súas rúas. As choivas desta madrugada volveron a asolagar de auga a calzada e as beirarrúas ante un sistema de rede de sumidoiros que foi incapaz de atender a situación.

Tamén os veciños do Gorgullón tiveron problemas similares. As canalizacións de recollida de pluviais volveron a demostrar que son insuficientes para aliviar o exceso de auga de choiva provocando que se asolagasen algúns garaxes. A auga tamén desfixo os parterres das árbores da rúa. Igualmente houbo garaxes asolagados en Loureiro Crespo e na Seca.

Os Bombeiros de Pontevedra informaron que as maiores incidencias rexistráronse ao redor das 7.30 horas da mañá deste sábado coincidindo cunha forte tromba de auga e da caída de varios raios. Con grandes bolsas de auga na Praza de galicia, Alcalde Hevia ou na zona do Recinto feiral e Avenida de Compostela. Na rúa Rafael Areses os vendedores da feira tiveron que achicar a auga para poder instalar os seus postos de venda ambulante.

Precisamente, a esa hora produciuse un corte de suministro eléctrico na zona de Campolongo, tal e como confirmou o servizo de incidencias de Unión Fenosa Distribución.

Tamén o ximnasio de Campolongo viuse afectado. Desde Be One emitían un comunicado de aviso a todos os socios “Por mor das trombas de auga caídas esta noite, as arquetas do Parque de Campolongo colapsaron vertendo auga dentro do centro deportivo. Hoxe vémonos na obriga de suspender todas as actividades". Despois dunhas horas de traballo comunicaron que o servizo se restablecería ás dúas e media da tarde.

Os técnicos de Meteogalicia informan que o tempo desta ponte de Todos os Santos estará marcado pola inestabilidade e as fortes choivas. O domingo haberá unha pequena tregua no medio dun tren de borrascas que está a descargar fortes precipitacións desde este venres e ata ben entrada a semana que vén. No últimas nove horas e ata as oito da mañá deste sábado a acumulación de choivas superou os 40 litros por metro cadrado na cidade de Pontevedra.

A Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet) activou a alerta laranxa na provincia de Pontevedra por choivas intensas que poderían deixar acumulacións de 80 litros por metro cadrado en 12 horas. O aviso prolongarase ata as 12:00 horas deste sábado.

Ademais, está activado o plan autonómico de prevención de inundacións por risco de desbordamentos no Verdugo, en Ponte Caldelas, entre outros ríos.