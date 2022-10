Xuristas con experiencia en Memoria Histórica consideran "cosmética" a nova Lei de Memoria Democrática

Xornadas 'Galiza ten memoria', organizadas pola área da Memoria da Deputación de Pontevedra © Deputación de Pontevedra

A nova Lei de Memoria Democrática, que se basea na idea de que o Estado asuma a procura e identificación de persoas desaparecidas e o impulso das exhumaciones de persoas asasinadas pola represión franquista, era analizada este venres nas xornadas 'Galiza ten memoria', que organiza o Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra.

A conclusión á que chegaron xuristas especializados na área de Memoria Histórica é que esta nova lei non garante o dereito á tutela xudicial efectiva das vítimas do franquismo e, durante a sesión, sinalábase que é "simbólica", "cosmética" ou "edulcorada" ao entender que seguirán a inadmitirse a trámite as denuncias que se presenten.

María Ortega, deputada de Memoria, explicaba neste cita que a xornada pretendía analizar a recente aprobación da nova lei, xa en vigor desde o 20 de outubro, coa intención de que as vítimas e as súas familias coñezan as opcións legais que existen para obter a reparación xudicial que lle garanta a legalidade internacional da man de persoas expertas na materia.

Jacinto Lara Bonilla e Paloma García Varela, integrantes do equipo xurídico de CeaQUA, a avogada María Del Pilar Moledo, en representación do Colexio de Avogacía de Pontevedra e o querelante Miguel Ángel Gómez ‘Gus’, ademais de representantes de colectivos da provincia e familiares de figuras destacadas para a Memoria en Galicia, trataron a nova lei con detalle durante a sesión.

As persoas expertas entenden que aquela parte da poboación que sufriu violacións dos dereitos humanos durante a ditadura franquista, a transición ou noutros tempos carecen de opcións para que as súas denuncias prosperen porque, sinalan, non se toca a Lei de Amnistía, argumento que esgrimen os tribunais españois para impedir a investigación e o ensalzamiento dos crimes franquistas, segundo indican desde o departamento da Deputación de Pontevedra.

Jacinto Lara expuxo que é necesario que as persoas directamente afectadas e a sociedade continúen demandando xustiza "en maiúsculas" xa que considera que esta lei non permitirá obter resolucións xudiciais favorables ás vítimas.