A Deputación inaugura as Xornadas Contra a Impunidade poñendo luz na sociedade que querían construír as vítimas do Franquismo

IV Xornadas Contra a Impunidade do departamento de Memoria HIstórica da Deputación © Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra abriu este venres as súas IV Xornadas Contra a Impunidade centradas nas ‘Ideas Furtadas’ asegurando que “hai que rachar coa repetición do que a ditadura marcou como politicamente correcto”, dixo a deputada de Memoria HIstórica, María Ortega.

Ortega explicou que a loita contra a impunidade e a revisión dos dogmas franquistas son temas centrais do departamento provincial de Memoria “porque entendemos que facer xustiza coas vítimas é tamén desmontar o que durante décadas se transmitiu sobre elas, sobre as súas ideas e sobre a sociedade que quixeron construír”. Destacou que os dogmas impostos pola ditadura non só afectaron á xeración que a habitou, senón que moldearon o pensamento “das que chegamos logo”.

"Desde a Deputación de Pontevedra quixemos ser valentes con estas xornadas e analizar, en profundidade e con rigor se, de verdade, todas as ideoloxías e pensamentos teñen a mesma lexitimidade para a nosa sociedade”, engadiu.

Ortega agradeceu a gran resposta de público tanto presencial como en liña a través da web da Deputación e animou á cidadanía a seguir os relatorios e a debater se catro décadas de liberdade acabaron coa mala prensa aparellada a ideoloxías como a masonería, o anarquismo ou o propio concepto de república.

Logo da súa intervención, Ortega deu paso a Manu Levin filólogo, guionista en 'El Intermedio', e secretario de Discurso e Análisis Político de Podemos; ao socialista e masón José Vázquez Fouz, Pilar Allegue, integrante na Transición de opcións minoritarias no nacionalismo de esquerdas, e o anarquista Alberte de Esteban. Todos eles falaron sobre se foi plural a democracia nunha mesa redonda moderada polo xornalista de PontevedraViva Alex Espiño.

O escritor Fernando Rueda falou sobre o papel que tiveron os servizos secretos na ocultación dos escándalos relacionados co rei emérito, tanto na ditadura como na democracia; e a Joana Conill, filla do exvicepresidente da Deputación de Barcelona, torturado e encarcerado en Burgos nos anos 60, que presentou o documental que dirixiu, ‘La cigüeña de Burgos’.

A xornada do sábado pola mañá iníciase cunha mesa redonda baixo o título ‘A represión das identidades nacionais’, que pretende debater sobre a situación dos nacionalismos distintos ao español na actual democracia. A pregunta principal será “Segue a afectar á visión que a cidadanía ten dos nacionalismos periféricos a persecución á que foron sometidos durante a ditadura?”. Falarán diso –moderados pola directora de Nós Diario María Obelleiro- Aitor Esteban, voceiro do PNV no Parlamento estatal; Olaia Rodil, vicevoceira do BNG no Parlamento de Galicia e Joan Tardá, ex voceiro de ERC no Parlamento estatal.

Logo chegará a quenda da conferencia ‘O trauma franquista e a memoria da lingua’, a cargo do profesor Carlos Callón, presentado por Fátima Frieiro, de Diario de Arousa. O relatorio de clausura correrá a cargo da profesora Ana-Sofía Ferreira –presentada pola xornalista de Radio Voz Bibiana Villaverde-, quen fará unha comparativa sobre as políticas públicas de memoria postas en marcha en Portugal. O programa finaliza cun roteiro pola cidade de Pontevedra a cargo de Os Quinquiláns e a actuación musical de Lucía César Veloso e Manolo Dopico.