O Outubrofest pontevedrés xa está en marcha

Inauguración do Outubrofest 2022 na Praza de España de Pontevedra © Concello de Pontevedra

O brinde inaugural do Outubrofest 2022 tivo lugar na mañá deste venres na carpa instalada na Praza de España.

Foi nun acto no que participaron o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores; a concelleira de Promoción Económica, Yoya Blanco; o presidente do Pontevedra Rugby Club, e varios xogadores e membros da 'familia' do equipo pontevedrés, así como outros representantes estatais, autonómicos e locais da agrupación socialista.

Yoya Blanco animou a toda a cidadanía "a refuxiarse do mal tempo nesta carpa do Outubrofest, a brindar cos amigos e a familia con cervexa, a gozar da música, a poñerse as botas con manxares da gastronomía xermana como as salchichas Frankfurt e Bratwurst e o tradicional codillo asado en forno de leña e, de paso, a axudar economicamente a un equipo tan senlleiro da nosa cidade como o Pontevedra Rugby Club".

Este ano o menu inclúe opcións para todos os gustos, xa que se incorpora un menú vegano e sen glute.

Ademais mantéñense os prezos de edicións anteriores con perritos a 3 euros, salchicha dun metro acompañada de chucrut ou ensalada a 13 euros, medio litro de cervexa rubia e de trigo a 4 euros e de tostada, a 5 euros; así como o litro a 7 e 8 euros, respectivamente.

A carpa permanecerá aberta durante cinco xornadas en horario de 12 a 00 horas.