Os remanentes do Plan Concellos servirán para crear unha sala de interpretación do Bueu Romano

A Deputación Provincial de Pontevedra vén de aprobar os remanentes do Plan Concellos 2021, polo que se autoriza ao Concello a dispoñer desas axudas para acometer unha pavimentación de dous tramos de camiño no lugar de A Torre, na parroquia de Cela, e para o acondicionamento de local para a Sala de Interpretación do Bueu Romano.

Segundo avanza Félix Juncal, alcalde de Bueu e encargado da área de obras e servizos, na zona da Torre acometeuse a ampliación da rede de saneamento e abastecemento, e agora vaise levar a cabo a pavimentación deses dous tramos de camiño, cun importe de 26.700 euros. “Continuamos a avanzar nos servizos básicos para toda a vila, cunha especial atención ao rural”, salienta Juncal.

Ademais, a Deputación tamén autorizou o investimento de 50.500 euros que se corresponden coa achega municipal para o proxecto de acondicionamento de local para a Sala de Interpretación do Bueu Romano. As obras, cun orzamento de licitación de 200.500 euros, fináncianse con cargo a un convenio asinado entre o Concello de Bueu e a Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Esta é a primeira fase dun proxecto que busca poñer en valor dos restos arqueolóxicos atopados no lugar de Pescadoira, onde se detectou a existencia de dous xacementos arqueolóxicos da época romana.

Esta intervención vén xustificada pola necesidade de recuperar e valorizar este patrimonio vinculado á historia mariñeira de Bueu, co que se completará a oferta museística da vila. Con este proxecto percorreríase cronoloxicamente a historia da pesca no municipio, empezando pola visita á Sala de Interpretación do Bueu Romano, a vila transformarase nun gran museo do mar con percorridos por lugares tan característicos como a Salgadura de Mourisca, o Estaleiro de Purro, única carpintaría de ribeira que se conserva en toda a ría de Pontevedra; ou o Museo Massó.

A intervención preténdese realizar na contorna de protección do xacemento romano de Pesqueira e no xacemento romano de San Martiño, bens incluídos no Catálogo do PXOM do Concello de Bueu e protexidos por Patrimonio de Galicia.