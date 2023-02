Seis meses de obras para acondicionar a Sala do Bueu Romano

Obras de acondicionamento da sala do Bueu Romano © Concello de Bueu

Pistoletazo de salida ás obras de acondicionamento do local destinado a Sala de Interpretación do Bueu Romano, na zona de Pescadoira.

A empresa adxudicataria, Construcciones y Diseño Luicoin SLU, arrancou este venres coa actuación, que conta cun orzamento de máis de 187.000 euros e durará aproximadamente seis meses.

As obras, financiadas con cargo a un convenio asinado entre o Concello de Bueu a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, forman parte da primeira fase dun proxecto que busca a posta en valor dos restos arqueolóxicos atopados no lugar de Pescadoira, concretamente no solar número 7 da rúa Montero Ríos, onde detectaron a existencia de dous xacementos arqueolóxicos da época romana.

Esta posta en valor a realizarán a través do acondicionamento dun local, propiedade municipal, como Sala de Interpretación do Bueu Romano. Con esta intervención van recuperar e poñer en valor este patrimonio vinculado á historia mariñeira de Bueu, co que se completará a oferta museística da vila.

Deste xeito, a historia da pesca do municipio poderase percorrer cronoloxicamente. Empezando pola visita á Sala de Interpretación do Bueu Romano, a vila a transformarán nun gran museo do mar que irá ata lugares a Salgadura de Mourisca, o Estaleiro de Purro, única carpintaría de ribeira que se conserva en toda a ría de Pontevedra, ou o Museo Massó.

Esta intervención está levándose a cabo no contorno de protección do Xacemento romano de Pesqueira e no Xacemento romano de San Martiño, bens incluídos no catálogo do PXOM do Concello de Bueu e protexidos por Patrimonio de Galicia.

As obras que se realizarán durante estes seis meses serán a execución do cerramento exterior, os pavimentos, as divisións interiores, as instalacións de fontanería, a evacuación de augas, a ventilación, a protección contra incendios, a electricidade e alumeado, a colocación de carpintería exterior, xanelas e nova porta de acceso, a execución de revestimentos interiores e a colocación de falsos teitos, equipamento e mobiliario.