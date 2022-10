Un novo estacionamento gratuíto cubrirá a demanda na contorna dos colexios Chan do Monte e San Narciso

As inmediacións do IES Chan do Monte e do colexio San Narciso de Marín terán un novo aparcadoiro público gratuíto con capacidade para 50 vehículos.

O Concello de Marín habilitará unha parcela de 1.200 metros cadrados para dotar a ambas infraestruturas educativas dunha zona de estacionamento.

Desta maneira, tal e como destaca o Concello, cóbrese a demanda de estacionamento que xeran os cursos de FP que imparten ambos centros, nos que moito alumnado, pola súa idade, vai en coche propio.

O Goberno local de Marín destaca, a través dun comunicado, que con esta posta a punto da parcela, conséguese que practicamente todos os centros educativos da vila teñan asociado un parking público para dar este servizo aos seus usuarios.

Ademais, lembran que o Goberno municipal segue a buscar alternativas de ordenación do estacionamento que permitan integrar os dous obxectivos de mobilidade que persegue Marín: mellorar o espazo para dotalo de áreas máis peonalizadas e seguir ofrecendo opcións de estacionamento abondo para cubrir a demanda.