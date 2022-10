A xuízo unha rede que levaba droga en taxi ai Vao e alí vendíaa e ofrecía aos clientes un habitáculo para consumila

Oito persoas sentarán a próxima semana no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Pontevedra como presuntos integrantes dun grupo organizado que vendía droga no poboado chabolista do Vao, en Poio, tras levala ata alí nun taxi para simular que era un traslado de viaxeiros legal.

O xuízo celebrarase durante cinco días da próxima semana -de luns a venres- na sección segunda da Audiencia e estas oito persoas están acusadas de dous delitos, un contra a saúde pública e outro de integración en grupo criminal.

A Fiscalía pide que cada un deles sexa condenado a oito anos de prisión, o pago dunha multa de 30.000 euros e o comiso das substancias, diñeiro, instrumentos e vehículos intervidos na operación.

Esta rede logrou desmantelarse froito dunha operación antidroga realizada de forma conxunta pola Garda Civil e a Policía Nacional entre decembro de 2018 e novembro de 2019.

Os acusados son tres veciños do Vao, catro veciños de Pontevedra e un de Vilanova de Arousa, de entre 36 e 60 anos, ningún deles con antecedentes penais computables. Houbo un noveno investigado que faleceu antes de que o caso chegue a xuízo.

A operación policial puido determinar que tres dos acusados vendían estupefacientes no domicilio de dous deles en Poio. Alí recibían aos consumidores finais, que en ocasións consumían alí mesmo a droga recentemente adquirida nun habitáculo especialmente acondicionado para iso.

Outro dos acusados garantía a subministración de estupefacientes operando no traslado oculto das substancias coa cobertura do seu vehículo taxi Toyota Prius. Outras dúas acusadas, ambas as veciñas de Pontevedra, desprazábanse xunto ao taxista facéndose pasar por clientas nas viaxes nos que, realmente, non operaban senón como transportistas directas e conscientes de estupefacientes.

Os investigadores lograron comprobar varias vendas efectivas de cocaína e heroína e tamén que os acusados dedicados de facilitar que a droga chegase a O Vao citábanse en distintos lugares de ligazón, entre eles, nunha chaira apartada destinada a verbenas festivas sita en Pontevedra nun videoclub de Meaño ou noutros puntos en plena estrada no Salnés.

O 17 de xullo de 2019, os investigadores interceptaron o taxista e a unha das súas clientas simuladas con 100 gramos de cocaína de gran pureza que alcanzaría no mercado ilícito un valor de 10.918,33 euros.

A pesar desta actuación policial, o resto da rede seguiu actuando igualmente co mesmo esquema de traballo e os axentes constataron un mes despois intercambios de substancias no polideportivo da Seca (Poio) e en Ponte Arnelas (Vilanova).