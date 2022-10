Condenas menores para un clan do Vao que levaba a droga en taxi e ofrecía aos clientes un habitáculo para consumila

Un dos acusados de tráfico de drogas e integración de grupo criminal, á saída da Audiencia co seu avogado © Mónica Patxot Operación antidroga no Vao © Cristina Saiz Operación antidroga no Vao © Cristina Saiz Intervención antidroga nun piso de Paseo de Colón © Cristina Saiz Operación antidroga en Virgen del Camino © Cristina Saiz

Un acordo de conformidade alcanzado entre a Fiscalía e os acusados reduciu de forma importante as penas de prisión que deberán cumprir os implicados nunha rede dedicada ao tráfico de drogas que tiña o seu centro de operacións no poboado do Vao de Arriba, en Poio. A droga chegaba a este asentamento chabolista nun taxi e, unha vez alí, o cliente final comprábao nunha caseta e tiña á súa disposición un galpón para o seu consumo.

Nesta causa había inicialmente oito acusados, aínda que a Audiencia Provincial de Pontevedra tan só puido citar para xuízo sete ao morrer o oitavo durante a fase de instrución. Todos compareceron este martes na sección segunda do tribunal provincial, aínda que finalmente evitaron ter que sentar no banco tras alcanzar este acordo de conformidade co fiscal antidroga, Pablo Varela.

O acordo supón aplicar aos sete detidos a circunstancia atenuante de confesión e, ademais, a tres deles modificarlle o grao de participación nos feitos, ao entender que foron colaboradores e non autores do delito. Desta forma, aínda que inicialmente o fiscal pedía para cada un oito anos de cárcere, ao final tan só cumprirán penas un ano e medio, dous anos e tres anos e medio.

Catro dos sete acusados deberán cumprir tres anos e medio de cárcere, dos que tres son como autores dun delito contra a saúde pública e seis meses por integración en grupo criminal.

Os catro tiñan distintas funcións asignadas na organización. Un deles, de nome Carlos Alberto, era o propietario dunha chabola do Vao de Arriba na que vendían a droga aos consumidores finais e mesmo lles ofrecían consumila alí mesmo nun habitáculo especialmente acondicionado para iso.

Outro dos catro principais acusados, de nome, Manuel, tiña un taxi Toyota Prius que garantía a subministración da droga no poboado. Ía nun taxi no que outras persoas facíanse pasar por clientas para simular unha viaxe real, ían recoller a droga e levábana a Ou Vao de Arriba.

Os outros dous acusados, Manuel Ángel e Fran, eran as persoas ás que o taxista collía a droga. Primeiro era Manuel Ángel e, unha vez que os investigadores lle detiveron, substituíulle Fran.

En canto aos tres presuntos cómplices, María Carmen e José estaban na chabola na que se vendían a droga e realizaban tarefas de vixilancia para facilitar as vendas. Ambos deberán cumprir dous anos de prisión por un delito contra a saúde pública.

A terceira colaboradora, María José, é unha muller que viaxaba no taxi simulando ser clienta para dar cobertura legal aos traslados da droga. Deberá cumprir un ano e medio por un delito contra a saúde pública.

Finalmente, ningún dos sete acusados entrará en prisión. Os tres colaboradores non o farán porque teñen unha pena de dous anos ou inferior e carecen de antecedentes. Os catro principais acusados tampouco a condición de que continúen cun tratamento para deixar o consumo de drogas.

O fiscal antidroga, Pablo Varela, valora deste acordo que os sete acabaron condenados e tamén que, de forma inmediata, os máis de 100.000 euros intervidos aos acusados durante esta operación antidroga pasarán a mans do Plan Nacional sobre Drogas.

Esta rede logrou desmantelarse froito dunha operación antidroga realizada de forma conxunta pola Garda Civil e a Unidade de Delincuencia e Crime Organizado (Udyco) Policía Nacional entre decembro de 2018 e novembro de 2019. A pesar de que a investigación se deu por finalizada en novembro de 2019, a fase final de explotación da operación realizouse a principios de decembro dese ano, cunha macro redada que foi especialmente visible en Ou Vao e tamén nas rúas Virxe do Camiño e Paseo de Colón de Pontevedra. Algún dos acusados xa fora detido en xullo e outro foi posterior.

A Fiscalía Antidroga considera que esta operación conxunta foi importante para desactivar a actividade dos clans de venda de droga do Vao. Xunto con outras dúas aínda sen xulgar, axudaron a reducir de forma importante a actividade deste poboado como supermercado de venda constante de droga, de tal forma que agora a súa actividade reduciuse de forma importante.