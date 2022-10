Preto de 2.000 persoas visitaron Tambo desde a posta en marcha das rutas regulares en barco

A Illa de Tambo foi un dos grandes reclamos dos últimos meses na comarca, tras pasar a súa xestión a mans do Concello de Poio.

Así o testemuñan os datos feitos públicos pola Naviera Mar de Ons sobre a ruta regular á illa habilitada o pasado mes de agosto. Desde entón, con viaxes os venres, sábados e domingos desde Combarro, foron preto de 2.000 as persoas que visitaron o privilexiado enclave no medio da ría usando este transporte.

"Estamos moi satisfeitos coa resposta que tiveron estas visitas desde que se abriron ao público no mes de agosto, nas que non só turistas escolleron este destino como parte do seu percorrido na nosa terra, se non que os veciños de Poio e dos concellos próximos", explica a responsable comercial de Naviera Mar de Ons, Silvia Torres. A iso súmase o interese mostrado por moitos centros educativos paira organizar visitas dentro da axenda escolar.

A travesía, de algo máis de tres horas de duración, parte do porto de Combarro ás 10.45 horas e inclúe una ruta guiada paira descubrir os puntos de especial interese de Tambo.

As visitas a Tambo, que necesitan da xestión dunha autorización gratuíta, seguirán realizándose durante os domingos do mes de outubro e tamén este mércores día 12, ao ser día festivo.