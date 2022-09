Tambo acollerá unha visita institucional das corporacións de Pontevedra, Sanxenxo, Marín, Bueu, Meaño e da Deputación

O Concello de Poio organiza unha visita institucional á Illa de Tambo, que terá lugar este sábado, 17 de setembro.

O concelleiro de Promoción Económica e Urbanismo, Gregorio Agís, explicou que invitouse ás corporacións municipais de Pontevedra, Marín, Bueu, Sanxenxo e Meaño, ademais da Deputación.

Incluirá un percorrido guiado por todo o enclave, no que se darán a coñecer os principais recursos e atractivos da illa.

A recepción oficial de autoridades será ás 10.30 horas. Posteriormente, partirá a embarcación ata Tambo, onde as 11.00 horas comezará a visita, de dúas horas e media de duración. No traxecto de volta, ademais, celebrarase a Mesa Sectorial de Traballo do Sector Público do Grupo de Acción Local da Pesca (GALP) da Ría de Pontevedra.

O concelleiro de Promoción Económica salienta a importancia desta convocatoria, que ten coma obxectivo "trasladar e dar a coñecer a importancia e o valor estratéxico que ten a illa de Tambo non só para Poio, senón para toda a contorna da nosa ría". Neste sentido, Gregorio Agís lembra que esta paraxe "ten unha afinidade histórica con moitos destes concellos" e que "Tambo é a illa de todas e todos".

O Concello de Poio lembra, asemade, que seguen operativas as visitas guiadas para toda a veciñanza, que se desenvolven as fins de semana (venres, sábados e domingos), así como en festivos. As navieiras Mar de Ons e Pelegrin, con base en Combarro, son as encargadas de realizar os traxectos. Tamén é posible solicitar excursións por parte de asociacións e colectivos. Estas tramitacións poden realizarse a través da páxina web municipal www.concellopoio.gal o en la página de Turismo, www.turismopoio.gal.