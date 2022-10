Luz verde ao Plan de Defensa contra Incendios Forestais en Cuntis

Desbroce en Cuntis © Concello de Cuntis Desbroce en Cuntis © Concello de Cuntis

Aprobado de manera definitiva o Plan Municipal de Defensa contra Incendios Forestais en Cuntis. Este plan foi elaborado trala sinatura dun convenio coa Fegamp e a Consellería de Medio Rural que permitiu a contratación do traballo á empresa pública SEAGA. Ten un ámbito de actuación nunha superficie de 7.980 hectáreas que abranguen as oito parroquias cuntienses.

Nel están marcadas as directrices a seguir para evitar incendios no termo municipal despois de realizar un minucioso análise dos riscos existentes nas parroquias baseado no acontecido en anos anteriores.

Deste xeito e, tras unha longa tramitación e explicación entre goberno local e veciños, o Plan entrará en vigor de xeito inmediato e marca as pautas de actuación en materia de prevención de incendios forestais .

A maiores del, o Concello de Cuntis dispón dun servizo técnico municipal de atención cidadán para tramitar as denuncias en materia de prevención de incendios e explican que, durante este ano, notificou a máis de setecentos propietarios por imcuprimento de limpeza de propiedades que se encontran nas franxas de protección.

Estas inspeccións as realiza o Concello de forma anual para garantir que as parcelas se manteñan en boas condicións, o que implica desplazamentos dos técnicos ás fincas e, en moitas ocasións, actúan de xeito inmediato no caso de que os propietarios desatendan a súa obriga de limpeza, impoñendo as sancións pertinentes.

Por último, engaden desde o goberno municipal que durante todo o ano fan "un importante esforzo orzamentario para manter limpas de maleza as vías e camiños municipais e aquelas parcelas de carácter público".