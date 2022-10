Maica Larriba esixe ao ADIF a limpeza da antiga vía do tren que cruza Vilaboa

© Subdelegación do Goberno

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, visitou hoxe xunto ao alcalde de Vilaboa, César Poza, o antigo trazado do ferrocarril que atravesa o municipio. O obxectivo da visita era coñecer de primeira man o estado deste tramo, hoxe en desuso.

A subdelegada do Goberno trasladou ao equipo de goberno municipal que xa se puxo en contacto co Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) para que adopte as medidas oportunas que permitan mellorar o estado deste tramo de vía

“Na actualidade, a antiga vía atópase chea de maleza o que pón en risco as vivendas e fincas da súa contorna, polo que solicitamos a ADIF a limpeza preventiva do tramo”, explicou a subdelegada.

Maica Larriba evidenciou así o seu apoio a unha reclamación da veciñanza da localidade. O alcalde explicou tamén que xa se dirixiu ao ente público para solicitar a mellora do estado da vía.

A actuación de mantemento neste tramo, que vai de Arcade a Pontevedra, pretende evitar posibles riscos sanitarios e medioambientais e contribuír a conservar o trazado existente.