Yolanda Díaz, en katiuskas para reivindicar o traballo das mariscadoras, que "sofren moitos problemas a día de hoxe"

Yolanda Díaz, coas mariscadoras de Vilagarcía © EFE / Salvador Sas Yolanda Díaz, coas mariscadoras de Vilagarcía © EFE / Salvador Sas Yolanda Díaz, coas mariscadoras de Vilagarcía © EFE / Salvador Sas

A ministra de Traballo e Economía Social, Yolanda Díaz, non dubidou este venres en poñerse as katiuskas e meterse no mar para compartir coas mariscadoras de Vilagarcía de Arousa unha xornada laboral "especial".

O xesto resultou simbólico e tamén reivindicativo, pois busca poñer o foco no traballo deste sector, que recoñece que é "clave para Galicia e para o conxunto do país", pero as súas traballadoras "sofren moitos problemas a día de hoxe".

Ocorreu este venres na zona de marisqueo da Praia de Compostela. A tamén vicepresidenta segunda do Goberno visitou Vilagarcía para clausurar o encontro ForoMar 2022 que organizou a Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos (UPTA).

Antes da súa participación nesas xornadas, mantivo un encontro coas mariscadoras da Confraría de Carril acompañada polo secretario de Estado de Emprego e Economía Social, Joaquín Pérez Rey.

O xesto busca "visibilizar o traballo das mulleres do mar e singularmente o das mariscadoras do montón" e tamén lembra que "é un traballo profundamente feminizado e por este feito ven limitados os seus dereitos". Dous terzos das profesionais son mulleres.

Yolanda Díaz explicou que o marisqueo a pé "está condicionado polos rumbos e estereotipos de xénero de enfermidades profesionais" que no caso dos colectivos masculinizados "si están recoñecidos".

"Temos que dar un paso adiante para avanzar no recoñecemento de enfermidades profesionais a estas mulleres", salientou, á vez que incidiu na importancia de avanzar no cesamento de actividade, para mellorar a protección de desemprego deste colectivo e na valoración adecuada dun "traballo duro, no exterior, ten que ser recoñecido e máis valorado que outro tipo de traballos.

Para a titular de Traballo, "este tipo de traballos penalízanse respecto a outros máis sinxelos". E comparte a súa preocupación polas condicións laborais nas que desenvolven o seu labor e quixo trasladarlles a vontade do seu departamento de seguir mellorándoas.

Ademais, defendeu a necesidade de incorporar contratos de substitución, pois "se non transmiten ou non hai substitución nesta actividade iremos perdendo unha actividade crave e falar de marisqueo a pé é falar de ecoloxía, dunha adecuada forma de traballo que ten que ser digno e decente e que fomenta unha alimentación de calidade".

En clausúraa de ForoMar 2022, Yolanda Diaz destacou a importancia dun traballo que carece de visibilidade á súa contribución decisiva á "sustentabilidade social, económica e ambiental" e que merece ver recoñecido o seu valor e a súa importancia, unha loita, a de incorporar a perspectiva de xénero nos traballos do mar, á que Yolanda Díaz apoiou decididamente.

E apostou tamén por trasladar a este sector a "igualdade que debe presidir as nosas relacións laborais, necesitamos traballos que se poidan conciliar coa vida, en condicións dignas e con seguridade, dereitos e garantías".