"Que a ministra de Traballo diga que 21 traballadores que faleceron non é da súa competencia excede certos límites de decencia"

Familias do Villa de Pitanxo ante a Subdelegación do Goberno en Pontevedra © Mónica Patxot

As familias dos 21 mariñeiros falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo en Terranova manifestaron a súa "tristeza" e "sorpresa" pola postura da ministra de Traballo, Yolanda Diaz, en relación con este caso. O seu "desinterese", a xuízo dos familiares, "xa roza a burla".

A portavoz das familias, María José de Pazo, realizou estas afirmacións tan só uns minutos despois de que a ministra falase en Vilagarcía de Arousa sobre este asunto e dixese que non se reunía coas familias porque "nunca invado competencias alleas".

Os medios de comunicación preguntaron á ministra sobre o particular aproveitando a súa visita a Vilagarcía e despois de que as familias queixásense porque lle pediron múltiples reunións e ata o de agora nunca as recibiu. A última reunión pedírona con motivo desta visita a Arousa, pero tampouco tivo resposta.

A resposta de Yolanda Diaz foi que "son os ministerios competentes os que teñen que atender esta cuestión" e que o Goberno de España "está a traballar nesta cuestión".

Tras as declaracións de Diaz, os familiares consideraron "sorprendente" a súa resposta e María José de Pazo sinalou que este accidente laboral no que, ademais, hai unha investigación xudicial en marcha por delitos contra a saúde e a seguridade dos traballadores "debería ser una as prioridades na súa axenda".

"Que a ministra de Traballo diga que 21 traballadores que faleceron traballando non é da súa competencia, é que non se que dicir, sorprendeunos. Excede certos límites de decencia", insiste María José de Pazo.

As familias lembran, ademais, a Yolanda Diaz que o 15 de febreiro, día do naufraxio, publicou un tweet de apoio. Coa súa reacción de hoxe consideran que "se retrata ante todos os traballadores de España".

"Prodúceme tristeza ter esta ministra de Traballo", concluíu a portavoz das familias nunha mensaxe difundida aos medios de comunicación.