Así foron os resultados das eleccións nas confrarías

A deste sábado foi unha xornada electoral nas confrarías galegas para elixir as xuntas xerais, estes organismos serán agora os que decidirán en cinco días quen dirixe estas entidades durante catro anos como patróns maiores, vicepatrones e cabildos.

Só nas do fondo da ría de Pontevedra estaban chamados a votar preto de 800 socios.

Na Confraría de San Telmo de Pontevedra gañou o actual patrón maior, César Rodríguez que confía tamén contar cos apoios necesarios na xunta xeral para volver revalidar o cargo cando se constitúa este órgano. Na de Lourizán a máis votada foi Carmen Vázquez Nores, co que a xunta xeral da Confraría ratificaraa nos próximos días. En Raxó, Iago Tomé seguirá sendo patrón maior ao lograr a súa candidatura 11 vogalías, fronte ás 3 do movemento alternativo procedentes do colectivo de marisqueo a pé.

En Portonovo hai varias candidaturas que se disputan o cargo de patrón maior, sendo a favorita a de Francisco Javier González Aguín. En Sanxenxo se mantén o actual patrón maior Sauro Martínez.

Na confraría de Carril gañou con claridade José Luis Villanueva. Na de San Martiño do Grove seguirá exercendo como patrón maior Manuel Antonio Otero Aguín. Lourdes Corvo gañou en Vilaxoán e Óscar Fernández, en Vilanova. En Cambados gañou Alejandro Pérez. Na Illa de Arousa, gañou Juan José Rial Millán.

En Bueu José Manuel Rosas, actual patrón maior revalidará no cargo.