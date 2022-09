Carmela Silva afirma que a Xunta "mente" por apropiarse como súas unhas axudas procedentes do Goberno central

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, afirmou este venres que "a Xunta de Galicia mente" por apropiarse como súas dunhas axudas procedentes do Goberno central.

"É terrible que o presidente da Xunta minta" dixo en alusión ao titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, ao que lle reprocha "deslealdade institucional" e que trate de "enganar á cidadanía" con anuncios nos que publicita, por exemplo, que a administración autonómica vai financiar dous proxectos de turismo, un na cidade de Pontevedra e outro no Condado-Paradanta, cando "non é certo, non poñen nin un euro".

Segundo explicou a presidenta provincial, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España transferiuse un diñeiro á Xunta que será a que asine os convenios de colaboración coas administracións adxudicatarias para impulsar estes plans de sustentabilidade turística "así que non financian nada". Ademais dos xa citados de Pontevedra e O Condado Paradanta, tamén hai fondos estatais para Sanxenxo, Ribeira, Marín, A Coruña, Baiona, entre outros municipios.

Carmela Silva tamén criticou que a Xunta de Galicia tamén chegou a informar da "reserva" para este ano dun orzamento global de 2,5 millóns de euros destinado á mocidade para axudar na compra da primeira vivenda, aínda que se trata dunha iniciativa do Goberno central a través do Plan Estatal de Vivenda 2022-2025 mentres que a administración autonómica pon "cero euros". E engadiu o "descaro" de anunciar "50% de desconto en autobuses da Xunta" cando, tal e como lembrou Carmela Silva, "o 30% deste desconto é do Goberno do Estado".

"Paréceme intolerable" dixo a mandataria socialista en relación a este "escándalo" que tamén relaciona coa xestión "ineficaz e ineficiente" que fai a Xunta destes fondos nos que prioriza os convenios con concellos gobernados polo Partido Popular fronte ao resto.

"Non queren que cheguen os fondos Next Generation á xente, é terrible", dixo a presidenta da Deputación de Pontevedra.