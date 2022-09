A Casa Museo de Colón recibiu máis de 800 visitantes desde xuño

Máis de 800 persoas visitaron entre os meses de xuño e setembro a Casa Museo de Colón. As instalacións de Portosanto acadaron unhas cifras de récord, tal e como explica a tenente de alcalde e concelleira de Turismo, Silvia Díaz. "Estas 806 visitas supoñen un incremento de máis do 30% con respecto aos datos correspondentes ao período que vai desde abril ata outubro en 2021", apuntou. Daquela, a cifra foi de algo máis de 500.

Silvia Díaz considera que este dato constata "o éxito que supuxo a activación do Plan de Dinamización da Casa Museo impulsado polo Concello, da que se encarga a firma Tempos Arqueólogos".

A meirande parte dos visitantes que quixeron coñecer o museo e familiarizarse coa teoría da orixe galega do histórico navegante proviñeron de provincias de preto dunha ducia de Comunidades Autónomas como Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña, Madrid, Aragón, Castela e León, Castela A Mancha, Andalucía, Extremadura, Murcia ou Canarias.

A Casa Museo de Colón permanecerá aberta ao público, de mércores a domingo en horario de 12.00 a 19.00 horas, ata o día 15 de outubro.

XORNADAS SOBRE O COLÓN GALEGO

Este venres, 30 de setembro, o Casal de Ferreirós acollerá as Xornadas do Colón Galego, con entrada libre á partir das 18.00 horas. A cita inclúe dúas charlas a cargo do escritor e investigador Ángel Carracelas, autor de 'La huella de Pedro Madruga en Cristóbal Colón', e de Pedro Martín, presidente da Asociación Galicia Histórica.

Unha vez rematados os coloquios, as persoas asistentes poderán participar nunha visita guiada á Casa Museo de Portosanto, ás 19.30 horas.