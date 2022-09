A ocupación "non é un problema" en Pontevedra con casos "que non son significativos"

As autoridades pontevedresas non están preocupadas polo fenómeno das ocupacións. "Non é un problema na nosa provincia", asegura a subdelegada do Goberno, Maica Larriba, a tenor dos datos rexistrados nos primeiros oito meses do ano.

Este tipo de casos baixaron un 10% con respecto a 2021 en toda a provincia de Pontevedra, porcentaxe que na cidade de Vigo se eleva ata un 47% menos.

As ocupacións, defendeu Larriba, "non son significativas" en Pontevedra e entre as que se producen, sete de cada dez son en vivendas abandonadas ou propiedades baleiras pertencentes a bancos ou grandes propietarios.

Na maioría dos casos estas vivendas son ocupadas por persoas en risco de exclusión social e "clara vulnerabilidade", segundo detallou a subdelegada do Goberno.

Estes datos foron analizados, xunto co resto das cifras de delincuencia e infraccións penais rexistradas na provincia durante os meses de xullo e agosto, na Xunta Provincial de Seguridade, na que participaron os principais mandos policiais da provincia.

Aínda que as autoridades apuntan que o índice de criminalidade "é bo en liñas xerais", estase a rexistrar un lixeiro aumento dos delitos leves, tales como os furtos, os danos ou as lesións que están, en moitas ocasións, "ligado ao ocio nocturno".

Durante o verán, a pesar diso, produciuse un descenso dos roubos con forza, tanto en vivendas como en establecementos, e dos delitos contra a liberdade sexual.

No caso da cidade de Pontevedra, o descenso nestes feitos delituosos foi superior ao 90 %, pero incrementáronse os furtos. En total, producíronse 38 durante os meses de xullo e agosto, o que supón un lixeiro aumento con respecto ao 2019 -ano que se toma como referencia-.

En Vilagarcía non se produciu ningún delito contra a liberdade sexual durante os meses de xullo e agosto deste ano. Así mesmo, Maica Larriba valorou positivamente o descenso, dun 50 %, dos delitos de subtracción de vehículos e en vehículos, así como dos roubos en vivendas. De novo, esta cidade rexistrou un leve incremento dos delitos leves de furto, lesións e danos vinculados estreitamente ao ocio nocturno.

Por último, en Marín, aínda que descenderon á metade os roubos con forza en establecementos, rexistrouse un importante aumento dos roubos con forza en vivendas, pasando dun roubo rexistrado nos meses de xullo e agosto de 2019 aos 4 rexistrados este ano. E aínda que tamén se incrementan os danos leves, a subdelegada destacou que esta é a única cidade na que descenden os furtos, nun 30%, e as lesións, manténdose a un nivel similar ao rexistrado no 2019.

Dous ámbitos nos que se intensificou o traballo policial foron os ciberdelitos, que supoñen xa unha de cada tres infraccións procesadas pola Garda Civil; e nos incendios, ao rexistrarse 392 lumes que queimaron 2.267 hectáreas. Investigáronse nove persoas e detiveron unha delas.