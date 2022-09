Tras a pista da orixe de 150 pezas incautadas á banda que roubaba arte sacra e a colocaba no mercado

Pezas de arte sacro recuperadas pola Garda Civil © Mónica Patxot Pezas de arte sacro recuperadas pola Garda Civil © Mónica Patxot

O grupo criminal desarticulado a semana pasada en Pontevedra e Ourense en relación co comercio ilegal de arte sacra tiña na súa poder 179 pezas de dubidosa procedencia, entre as que figuran 117 obras de arte sacra dos séculos XVI a XVIII, 21 ornamentos litúrxicos e efectos eucarísticos, 3 libros misais do século XVII, 7 casullas eclesiásticas, 5 armas históricas e 25 ferramentas habitualmente utilizadas para cometer roubos.

A cantidade de pezas recuperadas xa permite deducir o alcance da operación, pero este luns confirmárono nunha rolda de prensa na Comandancia de Pontevedra o delegado do Goberno, José Miñones; os subdelegados de Pontevedra e Ourense, Maica Larriba e Emilio González; e os responsables da Garda Civil en ambas as provincias, Simón Venzal e Rafael López Pinel.

Esta operación policial, bautizada 'Cinquecento-Templo Sagrado', permitiu esclarecer unha serie de roubos en igrexas, ermidas ou pazos que aumentaran nos últimos meses nas provincias de Pontevedra e Ourense e que, máis aló do valor real e incalculable das pezas roubadas, xeraba gran alerta social e tiña impacto na cidadanía en tanto que afectaba o patrimonio histórico e relixioso.

En total, a Garda Civil atribúe a este grupo criminal 18 roubos en recintos relixiosos e pazos e vivendas, aínda que non descartan que esta cifra vaia aumentando a medida que logren establecer a procedencia de cada unha das pezas recuperadas. Así, sospéitase que a rede tamén puido roubar noutras provincias españolas e no norte de Portugal.

Os responsables políticos e policiais eloxiaron o "excelente" e "exhaustivo" traballo dos grupos de Patrimonio das Policía Xudicial da Garda Civil de Ourense e Pontevedra e sinalaron que agora a operación continúa aberta para poder identificar todas as pezas recuperadas.

Técnicos de Patrimonio da Xunta de Galicia e dous sacerdotes da Arquidiocese de Santiago e Diocese de Ourense están a realizar o estudo do valor artístico e histórico das pezas, que se atopan custodiadas pola Garda Civil.

As persoas ou entidades que consideren que pode haber algún obxecto da súa propiedade, deberán dirixirse ao teléfono 986 807900, extensións 1540307 e 1540327, da Comandancia de Pontevedra. Poderán chamar de 9 a 14:30 horas, para solicitar cita previa e poder ver as pezas.

A operación diríxea o Xulgado de Instrución número 2 de Carballiño e hai nove persoas investigadas, das que oito foron detidas e unha delas tan só identificada. Trátase dunha veciña de Pontevedra cuxo marido foi detido tras un rexistro no domicilio que comparten na rúa Sierra, no que se recuperaron varias decenas de pezas de arte sacra.

No caso do home, a xuíza de Carballiño decretou o seu ingreso en prisión eludible baixo fianza de 20.000 euros. Ademais, ingresaron en prisión dous máis dos detidos e o resto están en liberdade, dúas tras declarar no xulgado e o resto xa en sede policial.

Seis dos oito detidos son galegos, de Carballiño, Maside, Punxín, Ourense, Poio e Pontevedra, mentres que outros dous son de orixe portuguesa e teñen agora o seu domicilio en Ourense en Pontevedra.

Os detidos teñen entre 18 e 67 anos e atribúenlle os delitos de roubo con forza, receptación, danos ao patrimonio histórico español, pertenza a grupo criminal, tenencia ilícita de armas e contra a seguridade viaria.

En Pontevedra houbo tres detidos e unha cuarta persoa investigada e a todos eles atribúeselles o delito de receptación porque supostamente eran as persoas que compraban as pezas que o resto do grupo roubaba en igrexas ou pazos para logo situalos no mercado, tanto a través de locais de antigüidades como a coleccionistas ou particulares.

A investigación comezou en marzo tras detectarse roubos con forza en templos pazos, cometidos "dunha forma moi similar", subtraendo antigüidades e outros obxectos catalogados de valor artístico e histórico para o patrimonio histórico de Galicia e outros obxectos de interese cultural para a liturxia da igrexa.

O primeiro dos roubos produciuse en febreiro en San Roque de Salamende, en San Amaro (Ourense). Dese templo subtraeuse un dos elementos máis singulares dos que se puideron recuperar.

Así, ata o de agora lograron identificar catro pezas, entre elas, unha talla da virxe do Carmen, de escola castelá, cunha iconografía singular, datada do ano 1650 aproximadamente, cun valor superior aos 30.000 euros. Coñécese soamente a existencia de tres en toda Galicia.