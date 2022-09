Supergarage, un proxecto pioneiro en Galicia de garda e custodia de vehículos, barcos e autocaravanas

Nos tempos que corren aínda hai valentes que se atreven a lanzarse á aventura con novos proxectos empresariais. Un deles é Alberto Goldar, un mozo caldense que abrirá a próxima semana en Vilaboa un negocio totalmente novo en Galicia.

Trátase de Supergarage, unha empresa de garda e custodia de vehículos e barcos, solucións de almacenaxe de aveños e mudanzas e que sobre todo ofrece un servizo integral de aparcamento e coidados específicos para autocaravanas.

"Non existe nada semellante na provincia de Pontevedra nin en Galicia, polas calidades dos seus servizos e polo deseño e equipamento das súas instalacións, pois foron creadas desde a base para un único fin: ser un aparcadoiro premium", explica Goldar.

Residente na capital pontevedresa, o mozo comezou a madurar este sólido proxecto cando sufriu nas súas propias carnes as graves dificultades dos caravanistas para cuestións tan sinxelas como gardalas durante as estancias sen saídas nun lugar adecuado e cos servizos apropiados.

"Só fai falta darse unha volta polos arredores de Pontevedra e verás moitas aparcadas nas estradas, sufrindo as inclemencias meteorolóxicas e arriscándose a unha multa, pero porque non hai onde gardalas coa seguridade que merecen polo seu valor. Logo hai xente que paga por un aparcamento, pero realmente só paga un teito porque non ten onde lavalas con comodidade polas súas grandes dimensións, onde baleirar augas grises e negras, cargar augas, etc.", engade.

Pero este proxecto tan innovador non está só pensado para autocaravanas, senón para os propietarios de embarcacións e de turismos de alta gama ou xoias da automoción que non son de uso diario e que moitas veces mantéñense en lugares inadecuados.

E é que as instalacións, destaca Alberto, están deseñadas e equipadas para manter unhas condicións adecuadas, con sistema de videovixilancia e de extinción de incendios específico para este tipo de recintos.

Pero Supergarage non é só iso, senón que busca que "a xente gañe diñeiro no que sabe facer nos seus traballos e que o seu tempo libre só dedíqueo a gozar da súa autocaravana, coche… Eu encárgome de todo o traballo para que o teña listo", aclara. De feito, tamén ten servizos integrais como a entrega de chave en man e no caso dos guardamuebles, a recollida de aveños a domicilio e traslado, pensando sobre todo en grandes volumes para os que un particular non dispón de transporte.

A contratación tamén é do todo sinxela, xa que Supergarage dispón dunha aplicación móbil e un teléfono con acceso as 24 horas do día, os 365 días do ano, mediante a distribución de códigos personalizados que garanten a seguridade nos accesos.

LOCALIZACIÓN DA NAVE

As instalacións están situadas en Vilaboa, divididas en dúas áreas independentes recentemente remodeladas cos últimos detalles de acceso wifi, sofás ou maquinas de vending.

Explica o emprendedor que por unha banda está a zona de aparcamento con 85 prazas interiores e 10 exteriores de diferentes tamaños e con amplitude, desde os 5,2x2,60 metros ata os 17x8 metros. A outra é a zona de guardamuebles con 90 unidades.

Insiste en que "é a única instalación das súas características que está pensada e deseñada unicamente para a súa función principal, un aparcadoiro premium que conta cun deseño e ambiente inspirados no mundo da automoción e o caravaning".

Goldar Aragunde embárcase neste proxecto tras unha longa traxectoria profesional ligada ao sector da automoción e é consciente de que o actual contexto social e económico pode resultar abafador, pero fai súa a frase tan redicha de que nas "crises tamén xorden oportunidades".