Xunta e Concello de Cerdedo-Cotobade avalían a humanización do núcleo dos Castros

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, reunironse esta semana para avaliar o proxecto para humanizar o núcleo dos Castros, na parroquia de Quireza.

A actuación conta cun orzamento estimado de 250.000 euros e pretende a humanización e embelecemento do núcleo dos Castros, así como a mellora tanto da infraestrutura de abastecemento e saneamento de pluviais como da rede de iluminación e eficiencia enerxética.

Está enmarcado dentro do plan Hurbe, posto en marcha no ano 2010 polo Goberno galego co fin de promover o desenvolvemento das vilas e dos núcleos rurais con criterios de sustentabilidade económica, medioambiental e social; así como mellorar os equipamentos e dotacións, aumentando a variedade e elevando os niveis de servizos co fin de incrementar o atractivo das vilas e dos núcleos rurais galegos.

Durante a xuntanza tamén estudaron a posibilidade de continuar a mellorar a contorna da carballeira de San Xusto levando a cabo un proxecto de rehabilitación.