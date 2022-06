A rocambolesca historia dun gatiño escondido nun motor que acabou en multa

Accións cidadás para rescatar un gato en Uxío Novoneyra © Mónica Patxot Accións cidadás para rescatar un gato en Uxío Novoneyra © Mónica Patxot Accións cidadás para rescatar un gato en Uxío Novoneyra © Mónica Patxot Accións cidadás para rescatar un gato en Uxío Novoneyra © Mónica Patxot

A escena vivida ao mediodía deste xoves na rúa Uxío Novoneyra ben podería dar para sketch dun programa de humor ou para un programa de cámara oculta. Decenas de persoas víronse implicadas no rescate dun gatiño que ás once da mañá meteuse no motor dun turismo estacionado nunha zona de servizos e ao redor das 13.40 da tarde acabou noutro motor dun coche en movemento.

Entre medias, unha multa e varios intentos de liberación errados. Ás tres da tarde, o seu destino era un motor dun coche aparcado nun garaxe da mesma rúa do que resultou imposible sacalo a pesar de utilizar mesmo comida e miaños doutros gatos como reclamo.

Delio Martínez é o propietario do turismo Nissan no que se escondeu en primeiro lugar. Este veciño de Vilanova de Arousa acudiu a Pontevedra para levar á súa muller para recibir un tratamento para a esclerose no Hospital Provincial e aparcou o coche na zona de servizos de Uxío Novoneyra para acompañala. Despois, regresou, sentou no asento do condutor e sentiu o un gatiño miañando.

Eran as 11 da mañá e comprobou que había un gato dentro do motor do seu coche. Preguntou en varios negocios da zona como podía facer para sacar ao animal de alí, pois "se o arrincaba, matábao e cargábame o motor; e non podo pagalo". Recomendáronlle telefonar á Xefatura da Policía Local e así o fixo uns minutos despois, pero comentáronlle, segundo lembraba el horas despois, "que non podían facer nada".

Alí seguiu, tentando que o gato saíse do coche, facendo ruídos e movéndoo. Nesas estaba cando se achegou unha patrulla da Policía Local e, segundo o relato deste cidadán e de varios comerciantes da zona, entregoulle unha multa porque levaba estacionado nese lugar máis tempo do autorizado, xa que é unha área reservada para servizos e limitada a 15 minutos. Delio sinala que tentou relatar aos axentes que non podía mover o coche, pero non lle fixeron caso e notificáronlle a sanción.

A sanción é de 100 euros, que queda reducida a 50 por pronto pago. Nela notifícanlle que o motivo é "estacionar o vehículo nun carril ou parte da vía reservada exclusivamente para o servizo de determinadas usuarios (zona de estacionamento de servizos) superando o tempo máximo permitido". A hora da sanción, as 12.21 horas.

A historia de Delio foi espertando cada vez máis interese entre os veciños e comerciante da zona e ás 13.20 do mediodía había un grupo de persoas tentando rescatar ao gato, que resultou ser un cachorro e medir apenas un palmo. Un veciño tentou atraelo con carne e un veciña mesmo acudiu á Comisaría da Policía Nacional, que está moi próxima ao lugar do incidente para relatarlla a un axente que se atopaba na porta.

Finalmente, sobre as 13.35 horas, unha patrulla da Policía Nacional sumouse aos intentos de liberación e, utilizando un paraugas e moito enxeño, entre policías e veciños lograron que o gatiño deixase o motor. O problema é que resultou escorregadizo, moveuse por baixo de varios coche se incluso cruzou a rúa, ata que foi a parar ao motor doutro coche, un Audi.

O coche, conducido por María Isabel Argibay, estaba en movemento porque acababa de saír do seu garaxe e detívose no paso de peóns. En se momento, "levei un susto", recoñece, porque varios cidadáns e policías empezaron a tocar o seu coche e facerlle indicacións de que non podía movelo.

Finalmente, coas indicacións recibidas, acabou estacionando o coche sobre unha beirarrúa, aínda sorprendida. O gato estaba tamén dentro, sentía miañar desde o interior e desde o interior, pero a pesar de que abriron o capó, moveron as rodas e realizaron todas as tarefas que se lles ocorría, ninguén logrou que saíse.

Pasados varios minutos, viuse que a tarefa era imposible. Na rúa empezaba a chover, había decenas de curiosos e retención de vehículos, de modo que lle recomendaron que volvese meter o coche no garaxe movéndose amodo para tentar alí que a cría de gato saíse.

Así o fixo e, xa no seu garaxe de Uxío Novoneyra, estivo durante outra hora máis tentando liberar ao animal. Sumouse a súa filla, Noelia Rey, e un condutor cunha praza alugada nese garaxe, Camilo Boente. Alí, María Isabel recoñeceu que estaba "flipando" coa situación. "Pensei que era unha cámara oculta", confesou, sobre a rocambolesca escena vivida na rúa, de policías, cidadáns e unha fotógrafa disparando.

Para a liberación no garaxe acabaron utilizando un gato mecánico para levantar o vehículo, reproduciron sons de gatos miañando no móbil e mesmo levaron xamón York e leite nun cunco para atraelo. Todo imposible. Ás tres da tarde, o gato quedaba no interior, miañando asustado, e no exterior preparáralle unha cama con comida e bebida para que, se saía, tivese onde aniñarse e non entrase noutro coche.

Tamén puxeron os feitos en coñecemento da asociación Difusión Felina, para pedir axuda, pero esta entidade asegurou estar tan desbordada que nese momento non podía facer nada para socorrelo.