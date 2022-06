Difusión Felina faise cargo do gato que se escondeu nun coche en Uxío Novoneyra: "Atópase ben e será levado ao veterinario"

Accións cidadás para rescatar un gato en Uxío Novoneyra © Mónica Patxot Gato recuperado por Difusión Felina en Uxío Novoneyra © Difusión Felina Pontevedra

A Asociación Protectora de Animais Difusión Felina Pontevedra fíxose cargo do gato que foi protagonista o pasado xoves dun peculiar suceso na céntrica rúa Uxío Novoneyra de Pontevedra, ao esconderse no motor dun coche aparcado.

O seu intento de rescate causou un gran balbordo, con decenas de veciños tentando colaborar e mesmo unha patrulla da Policía Nacional, ademais dunha polémica multa da Policía Local polo medio, que segundo explicaron posteriormente fontes oficiais da propia Policía Local tramitouse previamente.

O gato abandonou o vehículo para meterse dentro doutro en marcha, que acababa de saír dun garaxe e no que volveu meterse para tentar recuperar en bo estado ao animal, unhas tarefas que se prolongaron durante un longo espazo de tempo.

Finalmente Difusión Felina confirmou o rescate do gato. "Vímonos na obrigación de actuar", explican revelando que o felino "se atopa ben e será levado ao veterinario".

Desta forma polo momento o protagonista desta rocambolesca historia "estará a cargo da Asociación, xa que no Concello de Pontevedra non exite protocolo algún de recollida de gatos; o único protocolo que hai son os cidadáns que se preocupan e as asociacións que fan o pouco que poden e que están completamente desamparadas", quéixanse desde Difusión Felina asegurando estar "completamente saturados", unha situación que se agrava no verán ao non poder contar con algunhas das casas de acollida habituais.