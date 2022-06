A iniciativa "Future Stories" impulsará a carreira profesional dos novos titulados en Belas Artes

Imaxe gráfica do proxecto "Future Stories" da facultade de Belas Artes de Pontevedra © DUVI

O acordo asinado no ano 2021 entre a Universidade de Vigo e a promotora da exposición Peter Lindbergh: Untold Stories, Marta Ortega Pérez, traduciuse nun convenio destinado a promover a arte emerxente en Galicia a través de Future Stories, proxecto ao que se destinarían os ingresos xerados por esta exposición a través da venda de merchandising e das achegas dos visitantes.

Despois de que a mostra dedicada ao fotógrafo recibise máis de 110.000 visitantes, Future Stories permitirá outorgar ao alumnado da facultade ata dez bolsas de 4000 euros para o desenvolvemento dun proxecto artístico a partir dos seus Traballos de Fin de Grao. Os resultados finais reuniranse nunha mostra que terá lugar nun “espazo expositivo de referencia”, como recolle a convocatoria destas axudas.

Ata o 30 de xuño dispón de prazo o alumnado para presentar os seus proxectos a unha convocatoria que este martes facía pública a súa imaxe gráfica e á que poden concorrer os estudantes da Belas Artes matriculados no TFG no presente curso.

O proxecto Future Stories busca “impulsar e promover as carreiras dos estudantes de último ano do grao en Belas Artes”, centrándose nos seus traballos finais, que constitúen “o proxecto individual máis persoal do estudantado e tamén o último elo académico previo á súa vida profesional”.

“Que a presidenta dunha das compañías galegas con maior proxección mundial se fixe en nós e aposte decididamente por nós, polo noso alumnado, é unha nova que prestixia á facultade”, salienta o decano, Xosé Manuel Buxán.