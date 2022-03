Belas Artes cumpre a última vontade do profesor Roselló

Entrega á Fundación Centro Internacional da Estampa Contemporánea (CIEC) da serie de 26 gravados de José Roselló © Mónica Patxot Entrega á Fundación Centro Internacional da Estampa Contemporánea (CIEC) da serie de 26 gravados de José Roselló © Mónica Patxot De Laiglesia, García, Chavete, Meana, Barcia, Hernández e Roselló, en primeiro termo, son os sete decanos cos que contou a facultade (arquivo, 2015) © Universidade de Vigo

José Roselló Valle, catedrático de Debuxo na Facultade de Belas Artes ata a súa xubilación en 2003, falecía o pasado 2 de febreiro.

Aos seus 88 anos de idade tiña proxectos relacionados coa expresión artística. Entre eles, entregar á Fundación Centro Internacional da Estampa Contemporánea (CIEC), con sede en Betanzos, unha serie de gravados das súas primeiras obras datadas nos anos 50.

Atendendo á última vontade do profesor Roselló, o que foi o seu compañeiro de docencia na Facultade de Belas Artes, Juan Fernando de Laiglesia, representou ao artista falecido no acto de sinatura e entrega dos 26 gravados e as súas placas orixinais á Fundación CIEC, que se realizou este xoves na sede de Belas Artes en Pontevedra.

Xunto a Fernando de Laiglesia, primeiro decano da facultade á fronte dun equipo do que Roselló era o secretario, participaron neste acto de entrega o presidente e creador da Fundación CIEC, Jesús Núñez, que aos seus 92 anos tiña esta cita pendente co profesor Roselló e que finalmente non puido ser en persoa; o vicepresidente e o secretario da Fundación CIEC, Pedro Galilea e Francisco Díaz; o vicedecano de Calidade da Universidade de Vigo, Javier Tudela; a secretaria do Departamento de Debuxo de Belas Artes, Anne Heyvaert; e a depositaria dos bens de Roselló, Virginia Martínez Arosa.

MESTRE DO DEBUXO

Fernando de Laiglesia lembrou neste acto a figura de José Roselló, que foi tamén decano de Belas Artes durante un breve período de tempo e un dos grandes impulsores para que o centro universitario se instalase en Pontevedra. "Pepe Roselló estaba afectado por unha enfermidade de parálisis pero tiña unha voluntade de ferro para levar os problemas máis difíciles como as penurias que pasamos nos anos 90 nos comezos da facultade".

Profesor de debuxo desde o ano 1957 ata 1990 en centros de secundaria, como o instituto Sánchez Cantón de Pontevedra, cando foi nomeado o primeiro secretario da Facultade de Belas Artes. "Era un home moi exacto nos seus sistemas de avaliación e moi técnico, fillo de orfebres", sinalou de Laiglesia.

"Toda a súa experiencia didáctica foi a que volcou despois no seu libro Valoración gráfica, que era como chamábamos nós a debuxo-pintura-escultura; en concreto, Debuxo era valoración gráfica, Escultura era chamada configuración espacial e Pintura era temperatura". Con esta explicación, de Laiglesia facía entrega ao CIEC dun exemplar desta obra, Valoración gráfica, editada pola Universidade de Vigo en 2003.