Dous millóns para que Sanxenxo atraia turistas os 365 días do ano

Ata dous millóns de euros recibirá Sanxenxo para executar o seu plan de sustentabilidade turística, que ten como obxectivo desestacionalizar a chegada de visitantes e promover o municipio como destino os 365 días do ano.

Este programa, que será financiado polos fondos europeos Next Generation, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia, vén de ser autorizado pola Xunta de Galicia.

O proxecto engloba, entre outras actuacións, o acondicionamento no acceso, a mellora paisaxística, a dotación ecoeficiente e a museografía dixital e equipamento no centro de interpretación de A Telleira, en Vilalonga.

Ademais, inclúense unha nova senda entre a Fianteira e Os Pasales ou a mellora do entorno, a dotación ecoeficiente e dixital do Pazo de Quintáns, en Noalla, no que se pretende habilitar un centro de interpretación.

O plan presentado por Sanxenxo, denominado "Sanxenxo 365 días", xa fora aprobado polo Goberno central na conferencia sectorial de turismo celebrada o pasado mes de decembro.

Esta iniciativa nace, segundo destacou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para avanzar na sustentabilidade dun destino considerado "maduro" e que, tras conseguir unha alta ocupación nos meses centrais do ano, busca "alongar esta demanda durante todos os meses".