A oficina de turismo de Portonovo permanecerá aberta ata finais de outubro

Oficina de turismo en Baltar, Portonovo © Concello de Sanxenxo

A oficina de turismo situada en Baltar (Portonovo) vai manterse aberta ata finais de outubro, segundo anuncia o Concello de Sanxenxo. A ampliación responde á idea de dar resposta á demanda de visitantes fose dos dous meses centrais de vacacións.

Este venres 1 de xullo comezará a funcionar este punto de información sumándose á sede que se atopa no porto deportivo e que mantén a súa actividade durante todo o ano. As oficinas ofrecerán un horario de atención ao público de 10.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.00 horas.

Os datos de pernoitas recollidos no INE mostran que os 44 hoteis que permaneceron abertos en Sanxenxo durante outubro de 2021 rexistraron un total de 61.453 pernoitas. Este dato, segundo o goberno local, mostra unha recuperación da actividade hostaleira ata niveis previos á irrupción da pandemia. Significan un aumento do 510% respecto a 2020 e só un 13% menos en relación co ano 2019, o mellor na historia de Sanxenxo en canto a ocupación, e con nove hoteis máis abertos.

En setembro de 2021 as dúas oficinas superaron os rexistro de 2019 nun 24,14%, debido ao incremento de visitantes ás Rías Baixas. Polas dúas casetas pasaron 1.283 persoas, a maioría de procedencia española e con idades situadas entre os 35 e os 60 anos.

O goberno local anuncia a preparación dun programa de eventos para outubro, mes no que está previsto que se celebre a tradicional Festa dá Raia. Con estas fórmulas, Sanxenxo busca incidir no turismo desestacionalizado.