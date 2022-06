Telmo Martín recibe un grupo de eurodiputados do PP interesados no modelo turístico de Sanxenxo

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, recibiu estes días no Salón de Plenos a un grupo de eurodeputados españois do Partido Popular interesados polo modelo turístico do municipio e o valor económico e social do patrimonio cultural.

A visita enmárcase dentro da celebración das xornadas “Os Camiños de Santiago e outros itinerarios culturais: Visións desde Europa” que tiveron lugar en Santiago de Compostela.

Ademais do eurodeputado Francisco Millán Mon, que é presidente do Intergrupo “Patrimonio cultural europeo, Camiño de Santiago e outros roteiros culturais europeas” na Eurocámara, na recepción tamén estiveron a portavoz do PP no Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, Pilar del Castillo, Juan Ignacio Zoido, Leopoldo López Gil e Gabriel Mato, así como europarlamentarios procedentes de Croacia, República Checa, Hungría, Italia e Portugal.

Telmo Martín agradeceu a visita a Sanxenxo e aproveitou para valorar o seu papel, como deputados ao Parlamento Europeo, na aprobación dos fondos de recuperación Next Generation EU. "Sanxenxo é un dos concellos incluído nos beneficiados do Programa de Sustentabilidade Turística, que contará cunha subvención de dous millóns de euros. Aspiramos tamén a captar fondos europeos para o colexio de O Cruceiro e a reforma do Pazo Emilia Pardo Bazán", apuntou.

O alcalde tamén lembrou que o Concello foi pioneiro na aprobación dun Plan de Medidas Antifraude para a xestión dos fondos Next Generation.

Pola súa banda, os eurodeputados celebraron que Sanxenxo estea a aproveitar “ao máximo” as oportunidades de financiamento dos fondos europeos de recuperación.