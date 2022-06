Sanxenxo quere converter o colexio O Cruceiro nunha referencia da eficiencia enerxética e accesibilidade

Proxecto de reforma do antigo colexio O Cruceiro de Vilalonga © Conce

O Concello de Sanxenxo redobra a súa aposta polo proxecto de rehabilitación do vello colexio do Cruceiro cun plan integral co que, ademais de responder as necesidades sociais, educativas e culturais da parroquia de Vilalonga, converta ao edificio nun modelo de eficiencia enerxética e accesibilidade. O orzamento total do proxecto, realizado pola arquitecta local Irene Campo, ascende a 3,03 millóns de euros e opta aos fondos Next Generation.

O obxectivo é rehabilitar o edificio na súa totalidade para dotalo de novos usos públicos. A planta baixa destinarase a biblioteca e un centro social de maiores. As plantas primeira e segunda destinaranse a Centro de Formación Profesional coa especialidade Dual de Cociña e Restauración. Co obxectivo de converter o edificio nun espazo accesible na súa totalidade, o proxecto incorpora un ascensor no núcleo de comunicación principal e a adecuación das pendentes existentes nos espazos exteriores.

O centro social de maiores sitúase na zona do antigo ximnasio, cunha superficie útil de 375 metros cuadrados. Este espazo estará dotado de dous grandes espazos para cafetería e escenario con zona de baile, que poderán estar vinculados ou ser independentes. Estes espazos compleméntanse cunha pequena cociña, camerino, roupeiro, e aseos.

Ademais, a cafetería poderá vincularse cos usos de hostalería das plantas superiores, onde os alumnos poderán facer simulacións e servir almorzos. Da mesma maneira, a parte do escenario e baile pódese converter nun gran espazo para conferencias ou presentacións de diversa índole con capacidade para 120 persoas.

A nova biblioteca terá unha superficie útil de 185 metros cadrados e contará con zona de estudo, zona infantil, zona de computadores, arquivo e aseos, ademais dunha área de lectura exterior cun pequeno patio axardinado onde se poderán realizar as presentacións de libros e talleres infantís. Tanto a biblioteca como o centro cívico terán accesos, servizos e instalacións individuais, o que fai que poidan funcionar de maneira independente ao resto do edificio podendo ter diferentes horarios de uso.

As plantas primeira e segunda suman un espazo útil de 1.032 metros cadrados (535 metros cadrados en planta primeira e 497 metros cadrados en planta segunda). Nelas situarase o ciclo profesional básico de Cociña e Restauración en modalidade de FP dual. Un ciclo de alta demanda na área e que supoñerá unha oportunidade para os mozos da zona. Estará formado por espazos de aulas polivalentes, taller de cociña e office, taller de restaurante e bar, cos equipamentos necesarios.

O proxecto supoñerá un aforro do 95% do consumo enerxético e do 96% en emisións de CO2.