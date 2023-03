Primeiro paso para a rehabilitación do colexio do Cruceiro coa derriba dos catro vellos edificios da parcela

Antigo colexio O Cruceiro, en Vilalonga © Concello de Sanxenxo

O Concello de Sanxenxo dá o primeiro paso para a rehabilitación do colexio do Cruceiro coa derriba dos catro vellos edificios que se atopan na parcela. Trátase de edificacións dos anos 1956 e 1965 que se atopan en moi mal estado.

Coa súa demolición gañarase espazo para, entre outros usos, se dote a Vilalonga de 64 novas prazas de aparcamento.

Os traballos de derriba darán comezo a próxima semana, teñen un prazo dun mes e o seu custo ascende a 48.391 euros.

Hai un quinto edificio (1996) que se atopa en bo estado de 1.820 metros cadrados construídos, superficie similar ao Pazo de Emilia Pardo Bazán, que será rehabilitado para crear un espazo lúdico e multidisciplinar para o uso diario dos veciños. A boa situación no centro da vila e a amplitude das instalacións, tanto da parcela como do edificio que se vai a conservar, permitirá a creación de espazos e equipamentos para todas as idades, maiores, estudantes e familias.

O Concello tramitou unha axuda dos fondos Next Generation para acometer a reforma que supera os 3 millóns de euros. O proxecto da arquitecta Irene Campo contempla na planta baixa un espazo de 360 metros cadrados que se destinará a edificio sociocultural con cafetería, escenario, zona de baile, camerino e servizos.

Na planta baixa tamén se instalará a nova biblioteca cunha superficie de 220 metros cadrados. Cada unha destas dependencias ten a súa entrada independente e totalmente accesible. Por encima da planta baixa hai dúas plantas máis cunha superficie de 550 metros cadrados cada unha que se destinarán a outros usos educativos.

O proxecto tamén prevé a ordenación urbanística de toda a parcela do colexio (4.620 metros cadrados) que dispoñerá de espazos públicos con xardíns e elementos lúdicos. O obxectivo é que o antigo colexio convértase nun equipamento multigeneracional para maiores, estudantes, nenos e familias en xeral.