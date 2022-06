Un coche queda atrapado nas escaleiras de Tetuán a carón do Teatro Principal

Coche atrapado nas escaleiras da rúa Tetuán © PontevedraViva

Este luns volvía suceder. Un vehículo quedaba atrapado nunha das zonas con escaleiras no centro histórico de Pontevedra.

Nesta ocasión, a imaxe captada por un viandante producíase na rúa Duque de Tetuán, que se atopa nun lateral do Teatro Principal. Os baixos do turismo quedaban atrapados nos tres chanzos que conectan esa rúa, onde se atopa a capela do Nazareno, con Charino.

Varias persoas tentaron colaborar co condutor para retirar o vehículo sen que sufrise danos graves. Precisamente neste mesmo punto quedaba atrapado outro turismo en febreiro deste mesmo ano. Tamén é habitual esta imaxe no acceso desde a Praza de Ourense á zona da Ferrería, cando o descoido do condutor ou o erro do GPS provoca estas escenas.