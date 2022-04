Xornada ambiental no colexio de Espedregada de Raxó cunha plantación de carballos e bidueiros

O alumnado de Educación Infantil e Primaria do CEIP Espedreagada de Raxó, en Poio, celebrou este martes o "Día da Árbore" cunha xornada chea de xogos e actividades educativas ambientais.

A iniciativa, organizada pola dirección do Centro e o AMPA, contou coa presenza do axente forestal Manuel Viéitez e co axente de Conservación dá Natureza Gonzalo Gamallo, ambos da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, así como con membros das súas cuadrillas.

Coa súa axuda, os alumnos de Espedregada plantaron carballos e bidueiros nun terreo anexo ao centro. Tamén coñeceron o funcionamento das motobombas e outros equipamentos cos que traballan estes axentes.

Ademais aprenderon como previr os incendios forestais e a identificar as árbores autóctonas propios da zona e como plantalos e coidalos.