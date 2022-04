Desconvocada a folga de ambulancias do transporte programado da área sanitaria

Para este martes estaba convocada a primeira das catro xornadas de paro na empresa Ambulancias Civera, concesionaria do servizo de transporte sanitario programado e de traslados intrahospitalarios das áreas de Pontevedra-O Salnés.

Despois de referendar o preacordo ao que chegou o Comité de Empresa os traballadores decidiron desconvocar estas mobilizacións, segundo comunicaron.

O Comité denunciaba os "graves incumprimentos" desta compañía valenciana respecto ao prego do concurso e ás condicións laborais. Despois de retomar o diálogo cos responsables da concesionaria as partes chegaron a un principio de acordo que, en liñas xerais, asegura que 22 traballadores, eventuais, en prácticas e interinos pasen a ser indefinidos unha vez terminada a vixencia do seu contrato actual.

Ademais, a empresa comprometeuse a dotar ao persoal dunha uniformidade homologada ás directrices que marca a Lei de Prevención de Riscos Laborais e a acometer unha reforma nas súas instalacións.

Segue aberta a negociación para a rebaixa de horas de presenza a partir do mes de xullo.