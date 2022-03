Concentración do comité de Ence para reclamar investimentos na fábrica e garantía dos postos de traballo

Persoal da fábrica de Ence concentrábase este xoves 24 fronte ás oficinas da factoría durante o cambio de quenda de mañá e tarde. A protesta convocada polo comité de empresa de fábrica forma parte das accións convocadas para reclamar investimentos na factoría por parte da dirección e un posicionamento por parte da empresa que garanta a continuidade dos postos de traballo.

Precisamente este xoves, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, manifestaba en Pontevedra que observa "bastantes posibilidades" de que o Tribunal Supremo sentencie a favor de manter a actividade da fábrica de Ence en Pontevedra como consecuencia do impacto económico e social que provocaría o peche da empresa pasteira.

Ademais, este venres estaba prevista a mobilización entre a fábrica e o Porto de Marín a favor da continuidade de Ence en Lourizán. Pero debido á grave situación económica xerada no sector loxístico e forestal, que contan con gran representación nestas accións reivindicativas, provocou que as agrupacións convocantes decidiran suspender esta marcha para que os integrantes destes colectivos acudan neste 25 de marzo a Madrid á manifestación convocada diante do Ministerio de Transportes para demandar unha solución aos problemas relacionados co incremento dos custos enerxéticos.

Trátase da segunda ocasión en que esta marcha é suspendida, xa que a súa primeira convocatoria coincidiu coa traxedia derivada do afundimento do barco 'Villa de Pitanxo'. A sección sindical de CC.OO. no Grupo Ence, empresas auxiliares e do sector forestal, así como o comité de oficinas centrais anuncian que a mobilización levará a cabo proximamente, en data por determinar, á espera de que poidan participar todos os integrantes destas agrupacións para esixir a permanencia da fábrica en Lourizán. Estes colectivos apostan pola adscrición dos terreos que actualmente ocupa Ence ao Porto de Marín.

APLAZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA #25M por la urgencia de nuestros compañeros transportistas y forestales de asistir a Madrid al #ParoTransportistas #ParoTransporte, ambos colectivos representados en la Comisión Unitaria de trabajadores a través de SEFORCEL #ENCENOSECIERRA pic.twitter.com/vzjCNNyzZU — Trabajadores auxiliares ENCE (@CeaPontevedra) March 23, 2022

En sentido contrario, este sábado 26, a partir das 12.00 horas, Ecoloxistas en Acción Vigo-Rías Baixas, realizarán unha acción conxunta na praza da Peregrina con pegada de carteis no centro de Pontevedra para reclamar a saída da fábrica de Ence da ría e o dereito ao futuro.