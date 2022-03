O Concello de Pontevedra cualifica como "feminicidio" a morte de Jessica Méndez en Barro

Anabel Gulías, portavoz municipal do goberno local de Pontevedra, pedía "con prudencia" pero tamén con "firmeza" este luns que as autoridades investiguen o "crime tan horrendo de Barro" no que perdía a vida a moza Jéssica Méndez, natural de Barro pero residente en Pontevedra.

O Concello de Pontevedra considera, segundo as primeiras investigacións realizadas polas Forzas de Seguridade, que se trata dun "feminicidio", explicou Anabel Gulías. Explicou que, segundo os indicios,se trata dun ataque a unha muller acosada, que sofre violencia ata o punto de acabar coa súa vida. A portavoz municipal manifestou que, á marxe do que recolla a actual lexislación estatal, este caso é "violencia machista".

A Unidade Orgánica da Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra detiña o venres, ao día seguinte de que se producise o suceso, a José Eirín como presunto autor dun homicidio. As investigacións da Garda Civil céntranse en que o impacto non foi accidental, senón provocado. Eirín, segundo os datos recollidos polos axentes, coñecía desde había anos á vítima e levaba moito tempo acosándoa.

Desde o Concello de Pontevedra amosan a súa repulsa e entenden que este tipo de crimes deben de combaterse desde as institucións pero tamén desde a rúa. Neste sentido, Anabel Gulías afirmaba que se os colectivos feministas convocan concentracións "alí estaremos berrando para que este horror acabe dunha vez".

O goberno local enviou tamén unha agarimosa aperta e folgos para familiares e amizades de Jéssica Méndez.